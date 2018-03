Le dessinateur autrichien Nicolas Malher publie sa version d’Alice au Pays des merveilles inspirée du livre de Lewis Carroll mais aussi de la version autrichienne de H.C Artmann. Comme avec l’original, on se laisse perdre dans ce labyrinthe absurde et poétique.

Planche d'Alice dans le Sussex par Nicolas Mahler © L'Association

Cette Alice-là a les cheveux en pelote et un nez interminable... En compagnie du lapin blanc, l’héroïne de la littérature classique enfantine, s’interroge sur l’intérêt de… lire. Elle tombe dans un puits et a peur d’atterrir dans... un ouvrage de Jules Verne.

Dans le Sussex, Alice croise aussi Cioran, Mary Shelley… Le Chat du Cheshire posté sur un arbre à chat très contemporain s’engueule avec une souris, et Alice n’hésite pas à rembarrer une personne qui lui raconte sa vie : « finalement je n’ai pas envie de savoir… » Tout est vraiment absurde, tendance burlesque.

Le dessin de Nicolas Malher est minimaliste

Normal, l'auteur et dessinateur autodidacte sévit dans les journaux depuis trente ans. Il y a acquis l’habitude d’aller très vite à l’essentiel. Alice dans le Sussex est sa deuxième adaptation.

C’est en lisant Alice au pays des merveilles à son fils, et en s’endormant à chaque fois dessus tellement le propos lui semblait compliqué, qu’il a pensé à le simplifier le propos et à mélanger les deux versions : celle, originale, de Lewis Carroll et l'adaptation autrichienne de H.C Artmann. Il s’est ensuite laissé porter par l’improvisation. Pour un résultat très plaisant.

Planche d'Alice dans le Sussex de Nicolas Mahler / L'Association

Alice dans le Sussex de Nicolas Malher est paru à L'Association