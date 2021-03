"Avec celles qui redoutent la nuit, je rêve" - La carte blanche de l'écrivaine Fatou Diome

À l'occasion de la sortie de son dernier recueil de nouvelles "De quoi aimer vivre", l'écrivaine franco-sénégalaise était invitée au micro de Boomerang. Pour sa carte blanche, aux côtés d'Augustin Trapenard, Fatou Diome a écrit un texte pour partager ses espoirs d'un monde meilleur quant à l'égalité hommes/femmes.

Dans Boomerang, l'écrivaine franco-sénégalaise est venue se confier sur son modèle d'écriture, par lequel elle a toujours cherché à analyser les manières de garantir une meilleure protection collective par le dialogue, inviter ses lecteurs à cultiver la recherche permanente du regard de l'autre pour apprendre à se connaitre soi-même, essayer d'atténuer les terreurs, les angoisses en cultivant la sérénité. Une philosophie qu'elle doit à sa culture franco-sénégalaise délicieuse qui, dans ses récits, se traduit par la présence d'une fraternité joyeuse, invitant à repenser la culture humaniste grâce au pouvoir de consolation des mots.

Le livre est un espace privilégié pour créer un regard familier et collectif, découvrir d'autres cultures, nourrir l'interdépendance entre tous les êtres existants

Pour sa carte blanche, Fatou Diome a écrit un texte inédit qu'elle adresse, dit-elle, "à toutes mes sœurs à travers le monde qui rêvent d'un tango et non d'un ippon", pour faire échos à la journée internationale des Droits des femmes du 8 mars :

"La nuit, quand les soupirs éteignent le sourire, je rêve de plus de douceur pour les femmes comme pour les hommes

Face aux âpres duels, Saint-Thomas me demande "mais comment ?"

Pas à pas, dis-je.

Je rêve non d'une trêve, mais d'un chemin bordé de trèfles.

Avec celles qui redoutent la nuit, je rêve

Au loin, une douce lueur, une aube sourit juste et paisible, là-bas, un jars ne vaudra plus à l'autre terreur et dépit.

Barbouzes et chignons ne se disputeront plus les droits de Sapiens.

Je rêve qu'un jour le ciel vire mauve et le respect de celles qui mettent le monde au monde, si naturel, que les futures générations en viennent même à rire de nous.

Tant de rebuffades pour un simple tango, diront-elles.

Je rêve des enfants d'aujourd'hui, si civils demain, se gausseront de ceux d'hier.

Des violences faites aux femmes ? Bof, c'était des manières de babouins ; le féminisme ? Oh pitié ! Ça sent la naphtaline !

Alors, mon squelette fera un salto arrière pour tirer l'oreille à ces gagnants ignorants la reine.

Dites donc veinards d'héritiers, pimbêches d'héritières. Combien de dents perdues pour votre fine bouche ?

En attendant, je les rêve sur les pas de Gisèle Halimi à leur tour ardents défenseurs des droits humains, et surtout assez forts pour se permettre la douceur.

Alors et seulement alors, le féminisme sera caduque comme j'en rêve".

