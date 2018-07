[Prépublication] Cet été, chaque jeudi découvrez un chapitre de la nouvelle bande dessinée de l'auteur de "Portugal" et des "Equinoxes", "L'Âge d'or", une magnifique fable politique médiévale. Attention, chaque parution efface les pages publiées la semaine précédente. Soyez au rendez-vous.

détail de la couverture de la bande dessinée "L'Âge d'or" de Cyril Pedrosa et Roxanne Moreil © Dupuis

Après l'autobiographique Portugal et l'intimiste Les Equinoxes, Cyril Pedrosa signe avec Roxanne Moreil au scénario L'Âge d'or, une épopée flamboyante dans un Moyen âge politique et enchanté.

Il était une fois au château du bois d'Armand, un roi mourant et son héritière désignée, sa fille ainée : la princesse Tilda. Hélas, un complot ourdi par l'infâme éminence Loys de Vaudemont l'écarte de du trône au profit de son petit frère. La révolte gronde dans le royaume. Exilée Tilda, s'évade et projette de reconquérir le pouvoir en partant à la recherche de du trésor secret qui consumait son père à la fin de sa vie. Le diptyque de L'Âge d'or conjugue fable politique et contes de fées dans un sortilège envoûtant aux couleurs révolutionnaires...

Transporté dès les premières planches en doubles pages enluminées, le lecteur pénètre dans les enchantements du bois d'Armand au milieu des arbres noueux d'une forêt ensorcelée. Le sortilège graphique opère dans les tons chauds d'un récit inspiré par l'esthétique médiévale dont Cyril Pedrosa a le secret.

Découvrez le premier épisode de "L'Âge d'or" de Cyril Pedrosa et Roxanne Moreil

Sur les terres de Lantrevers, à l’orée du bois d’Armand, trois paysans – Poudevigne, Languille et Petit Paul, le simple d’esprit – se plaignent de leur triste sort. Les préparatifs pour le sacre de la future reine sont au cœur des préoccupations. L’atmosphère dans le royaume est pour le moins troublée. Le roi est mort et sa fille aînée, la princesse Tilda, s’apprête à endosser d’immenses responsabilités auprès d’un peuple accablé de bien grands maux.

BONUS : La leçon de dessin de Cyril Pedrosa

Comment dessiner L'Âge d'or ?

L’Âge d’or de Cyril Pedrosa et Roxanne Moreil à paraître chez Dupuis le 7 septembre.

