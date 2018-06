Guy Delisle publie la suite, et probablement la fin, de sa série du Guide du mauvais père. Un opus drôle, tendre... et émouvant.

Détail de la couverture du tome 4 du Guide du mauvais père de Guy Delisle © Delcourt

Quand il découvre un nouveau jeu vidéo, le mauvais père insiste pour que son fils cesse ses devoirs… pour jouer avec lui. Quand sa fille se fait punir, le père pas vraiment top, signe le mot dans le carnet en lui demandant de ne rien dire à sa mère. Le père à la mode Guy Delisle oublie aussi sa fille, encore petite, dans un magasin… Une enfant, qui, parce qu'elle a lu ses albums précédents, est au courant pour la petite souris, et rappelle à son papa, le jour ou elle a perdu une dent : « Surtout ce soir tu n’oublies pas, la petit souris va passer ». C’est tendre, drôle, et ça sent le vécu !

Un lectorat inattendu du Guide du mauvais père

Quand il a commencé sa série, Guy Delisle ne s’attendait pas... à ce que des enfants la lisent. Une bibliothécaire lui a rapporté que les petits espéraient y trouver un secret qui se transmettait entre papas.

Guy Delisle continue à pratiquer l’autodérision en dessin. Ses seuls critères : que cela le fasse rire, et que cela parte d’une anecdote réelle. Le dessin est simple, léger, immédiatement compréhensible. Ce tome-ci sera probablement le dernier. Guy Delisle ne pense pas continuer : les enfants deviennent grands, et ce sera moins touchant de les dessiner : « Je vais plutôt attendre d’être grand père, pour dessiner le guide du mauvais grand-père. » A suivre.

Comment apprendre à dessiner, la leçon de dessin de Guy Delisle

Le Guide du mauvais père, tome 4 de Guy Delisle est paru chez Delcourt

Planche extraite du "Guide du mauvais père" tome 4 de Guy Delisle / Coll Shampoing / Delcourt

2e planche extraite du "Guide du mauvais père" tome 4 de Guy Delisle / Delcourt

3e planche extraite du "Guide du mauvais père" tome 4 de Guy Delisle © Corbis / Delcourt