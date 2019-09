Le créateur d'Astérix et Obélix avec Uderzo, de Lucky Luke avec Morris, et du Petit Nicolas avec Sempé se voit à son tour raconté en BD par la dessinatrice Catel. Un portrait joyeux d'un des pères fondateurs de la BD franco-belge.

Détail de la couverture de "Le roman des Goscinny, naissance d'un Gaulois" par Catel © Grasset

Un cardiologue des beaux quartiers de Paris se fait menacer par une jeune femme, la fille d’un patient décédé en faisant un test d’effort… Cet épisode peu banal, l’est encore moins quand il s’agit de la fille de l’auteur d’Astérix qui pointe son arme sur le médecin !

Dans le nouveau roman graphique de Catel (Benoit Groult, Joséphine Baker, Olympe de Gouges, Kiki de Montparnasse…), on suit René Goscinny (exceptionnel homme dans sa série de biographies) à travers le récit et les yeux de sa fille qui avait 7 ans au moment de sa mort : de sa naissance à Paris, à la création des personnages gaulois avec Uderzo en passant par son enfance en Argentine, où il commence par dessiner, et son aventure américaine d’illustrateur de livres pour enfants…

Le tout entrecoupé des discussions entre la dessinatrice et Anne Goscinny, sorte de making off de la BD, qui rend vivant et attachant ce portrait d’artiste à l'humour élégant.

Comment dessiner Goscinny, la leçon de dessin de Catel

Goscinny Le roman des Goscinny, naissance d’un Gaulois de Catel chez Grasset

Planche du "Roman des Goscinny, naissance d'un Gaulois" par Catel / Grasset

ALLER + LOIN

Anne Goscinny, sa fille en est convaincue. Si René Goscinny, son père, avait vécu plus longtemps… il serait devenu cinéaste.