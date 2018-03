De l'alpinisme, un gangster en Floride, un récit au rythme des saisons, une héroïne sanguinaire, un super-héros jaune, une histoire Corse, mai 1968, un polar romantique… Les week-ends prolongés et les lectures sous les arbres approchent : l’occasion de lire des BD.

Les couvertures des 15 bandes dessinées du Printemps 2018 choisies par France Inter © Delcourt, Dargaud, Dupuis, L'employé du moi, Casterman, Denoël Graphic...

Une autobiographie montagnarde

Jean-Marc Rochette, l’auteur du "Transperceneige" publie une autobiographie en bande dessinée, avec comme décor magnifique la montagne, celle de son adolescence, en partie passée à grimper sur les sommets de l’Oisan. Une face à face avec les cimes à l’origine de sa construction personnelle.

LIRE | Un moment gracieux, le commentaire de planche par Jean-Marc Rochette, et l'interview complet de l'auteur

Ailefroide, Altitude 3954 de Jean-Marc Rochette avec Olivier Bocquet est paru chez Casterman

L’éloge de la lenteur avec un voisin paysan passionnant

Le dessinateur Troubs, un habitué des carnets de voyages lointains, propose une observation poétique de la nature périgourdine en compagnie de son voisin octogénaire. Un personnage attachant, plein de bon sens, resté dans son époque qu’il nous fait connaître.

LIRE | Mon voisin Raymond, l'éloge de la lenteur de Troubs

Mon voisin Raymond de Troubs est paru chez Futuropolis

Coup de cœur pour ce polar poétique et romantique new yorkais

New York, la danse, l’opéra de Paris, une héroïne inconsolée peut-être inspirée d’Audrey Hepburn, la pègre… Liés au trait de Christian Cailleaux (Prévert inventeur, Embarqué...) les ingrédients d’un délicieux moment de lecture imaginé par Timothée de Fombelle.

Gramercy Park de Christian Cailleaux et Timothée de Fombelle est paru chez Gallimard BD

Serena, tragédie américaine

Anne-Céline Pandolfo et Terkel Risbjerg adaptent un roman de Ron Rash, paru en 2011 en France. Dans les années 1930 aux Etats-Unis, la prise de pouvoir sanglante d’une femme au sein d’une entreprise devient le symbole du capitalisme sauvage.

LIRE I Serena l'ascension sanguinaire au féminin

Serena d’Anne-Céline Pandolfo et Terkel Risbjerg est paru chez Sarbacane

Mai-68, l’amitié… 50 ans de la vie de deux femmes

Florence Cestac publie la suite de Filles des oiseaux, une histoire d’amitié, en partie autobiographique, de l’internat pendant les années 1960 à aujourd’hui. Les deux héroïnes se retrouvent pour se remémorer leur longue amitié. À travers la vie de ces deux femmes se dessinent les 50 ans qui nous séparent de Mai 68…

LIRE | Florence Cestac : "En Mai-1968 le ciel s'est ouvert"

La leçon de dessin de Florence Cestac

Filles des oiseaux tome 2 de Florence Cestac est paru chez Dargaud

Le retour de Théodore Poussin

Treize ans après le dernier opus, Les Jalousies, on retrouve le marin aventurier en Mer de Chine en 1934. Toujours accompagné de M. Novembre, il embarque sur Le Quangle Wangle rebaptisé Amok. Toujours aussi trépidant.

Les aventures de Théodore Poussin, tome 13 : Le dernier voyage de l’Amok de Frank Le Gall chez Dupuis

La biographie d’un des penseurs d’Israël

Théodore Herzl fut le premier à œuvrer pour la création d'un Etat pour les Juifs. Quelle terre pour les victimes des pogroms en Russie, pour les exilés ? La quête de la Terre promise fut l'histoire de sa vie…

LIRE | et écouter la chronique Bulles de BD de Laetitia Gayet et feuilleter un tiers du livre

HERZL, une histoire européenne de Camille de Toledo et Alexander Pavlenko parue chez Denoël Graphic

Un parfum de maquis corse

L’auteur de BD Dodo a entendu beaucoup d’histoires en Corse, avec une seule consigne : surtout ne pas en parler ! Ce qu’elle s’empresse de faire ici en tricotant une fiction à partir du destin de Catherine qui découvre par hasard qu’elle a un demi-frère. Elle évoque alors le banditisme, l’indépendantisme, la vengeance… Dessinée par Glen Chapiron au crayon, cette délicate chronique typiquement corse se lit avec grand plaisir.

La leçon de dessin de Glen Chapron :

Une histoire corse de Dodo et Glen Chapron est paru chez Glénat

Rome à hauteur d’homme de Miles Hyman

Rome est magnifique, mais Rome par Miles Hyman (La Loterie,Le Coup de Prague) est encore plus belle parce qu’elle est incarnée par ses habitants qui contribuent tellement au charme de la ville : femme endormie sur un banc, skateur…

Rome de Miles Hyman est un Travel book Louis Vuitton (3 mai)

Une autobiographie au temps de la Guerre Froide

Le scénariste Pierre Christin (Valérian avec Jean-Claude Mézières, Les Phalanges de l’ordre noir etc avec Bilal) a eu la chance de passer quelques temps aux Etats-Unis comme enseignant à l’époque des hippies. Il en a profité pour découvrir le pays. Puis, alors que seuls les communistes le faisaient, il s’est rendu de l’autre côté du rideau de fer. Un aller-retour instructif.

Est-ouest de Pierre Christin et Philippe Aymond est paru chez Dupuis

Génial Tyler Cross 3, Miami

La géniale aventure du gangster Tyler Cross de Nury et Bruno se déroule cette fois-ci en Floride. Un gros coup qui tourne… pas si mal. Un polar bien noir, trépidant, sanglant, malin et sublimement dessiné. Un plaisir renouvelé.

ECOUTER | Fabien Nury à Popopop et au Nouveau Rendez-vous

LIRE | Fabien Nury à Angoulême en 2016

Tyler Cross de Fabien Nury et Brüno est publié chez Dargaud

La suite des aventures fabuleuses du héros masqué jaune

Imbattable et son utilisation ludique des codes de la BD sont de retour. C’est la promesse de surprises, de gags étourdissants qui mettent en scène ce magicien de l’art séquentiel. Imbattable possède le pouvoir insolite de s’affranchir des limites d’une case de bande dessinée, autrement dit de voyager en se moquant des conventions narratives. Avec beaucoup d’humour, son auteur, Pascal Jousselin, propose à des lecteurs de tous âges de jouer avec les codes du 9ème art.

Imbattable, Super héros de proximité, tome 2 de Pascal Jousselin chez Dupuis

L’ode aux arbres de Zep

Zep a toujours dessiné des arbres dans ses carnets. The end raconte l’histoire de Théodore Atem, stagiaire dans un service de recherches arbricoles qui en apprend beaucoup (et nous avec !) sur le mode de communication des arbres, sur leur rôle vital dans l’écosystème… Et nous avec.

The end de Zep est paru chez Rue de Sèvres

La suite des aventures de Michel

Michel, vrai faux reporter radio évolue dans les années Macron. Dans ce deuxième album des aventures, Pierre Maurel continue sa critique de l’époque avec des mots comme "crowdfunding", "Tinder", ou "marketing par internet" qui lui heurtent les oreilles ; Ce deuxième album des aventures de Michel est l’occasion pour Pierre Maurel de poursuivre sa critique humoristique de la société. C’est drôle et corrosif.

Michel, Les Temps modernes, de Pierre Maurel est paru à L’employé du moi

Le cancer d’une mère

Détail de la couverture de "Sous les bouclettes" / Gudule et Malaka / Delcourt

Gudule est une femme de lettres un peu fantasque qui, un jour, tombe malade. Sa fille raconte. Son témoignage sans tabou, sincère, vivant, est poignant. Et très bien rendu.

Sous les bouclettes de Gudule et Mélaka chez Delcourt

Et aussi quelques inratables :