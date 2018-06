Le portrait vertigineux d’un montagnard, l’exploration spatiale de Thomas Pesquet, l’humour noir appliqué au couple, un hommage au cinéma avec David Niven et Peter Ustinov, l’autobiographie sensible d’une jeune patineuse à la recherche de son identité sexuelle, Mai 68 vu par une femme 50 ans après…

Avant de se régaler avec les fabuleuses BD de la rentrée, on profite des vacances pour une « opération rattrapage » des albums qu’on n’a pas eu le temps de lire cette année. Sélection de 15 BD à lire sur la plage, dans les alpages, dans un pays lointain, ou tout près d’ici allongé dans l’herbe…

"L’homme gribouillé", fantastique, féminin et policier

Une mère aphasique, une ado délurée, une grand-mère dans le coma, un monstre à tête d'oiseau, un tremblement de terre, une pluie diluvienne… Un polar habile teinté de surnaturel dans lequel les femmes mènent la danse, signé Frederik Peeters et Serge Lehman.

LIRE | L'Homme gribouillé, une BD fantastique et ECOUTER | L'Homme gribouillé dans Bulles de BD

REGARDER | La leçon de dessin de Frederik Peeters :

L’homme gribouillé de Frederik Peeters et Serge Lehman est paru chez Delcourt

"Ailefroide 3954", l’ode à la montagne d’un auteur alpiniste

Une BD où la montagne est un personnage à part entière. L’auteur de BD Jean-Marc Rochette s’est construit dans la confrontation avec les sommets, et il raconte : le danger, la gratification, les rencontres… Un grand album.

Ailefroide 3954, de Jean-Marc Rochette et Olivier Bocquet est paru chez Casterman

"Dans la combi de Thomas Pesquet" : l'amusante biographie dessinée de l’astronaute

Un jour, la dessinatrice Marion Montaigne a été contactée par Thomas Pesquet. Elle a suivi l’astronaute lors de son entrainement, et de sa préparation pour son séjour dans la station spatiale internationale. Elle l’a écouté raconter son envie d’aller dans l’espace depuis tout petit, avant de l'interroger sur sa formation. A l’arrivée une biographie plutôt drôle du héros des étoiles.

Dans la combi de Thomas Pesquet de Marion Montaigne est parue chez Dargaud.

"La saga de Grimr ": une saga pleine de souffle d’un jeune auteur

A travers le destin de Grmir, jeune orphelin, rond, roux, rebelle et doté d’une force de caractère phénoménale, on assiste à la naissance d’un volcan sur fond de quotidien pauvre et austère de l’Islande au XVIIIè siècle. Le parcours d’un personnage qui, parti de rien, dans un pays où le lignage est important, devient une force de la nature. Une BD auréolée d'un Fauve d'or à Angoulême.

REGARDER | Comment dessiner La saga de Grimr, la leçon de dessin de Jérémie Moreau :

La saga de Grimr de Jérémie Moreau est paru chez Delcourt

"Variations" de Blutch : l’hommage au 9e art d’un grand dessinateur

Le dessinateur Blutch, auteur du "Petit Christian", de "Péplum", et de "Pour en finir avec le cinéma", a beaucoup recopié enfant les planches de ses maîtres. Il a publié l'automne dernier un recueil grand format d’une trentaine de planches dans lesquelles il revisite des passages de grands auteurs de la BD. Superbe album.

LIRE | Les Variations de Blutch entre hommage et réappropriation et son commentaire de sa réinterprétation de La Grande Traversée, du Grand Duc et d'une planche de Tardi.

ECOUTER | Blutch, invité de l'émission Dans tes rêves

Variations de Blutch est paru chez Dargaud

"Moins qu’hier plus que demain" : le couple à la sauce caustique

Fabcaro inaugure la nouvelle collection d’humour Glénaaarg ! chez Glénat avec une soixantaine de planches sur l’amour à deux. Hilarant !

REGARDER | La leçon de dessin de Fabcaro :

Moins qu’hier plus que demain de Fabcaro est paru chez Glénat

"Les cahiers d’Esther", tome 3, de Riad Sattouf : un Petit Nicolas moderne

Avant de les découvrir en série d'animation sur Canal + à la rentrée, plongez dans cette fabuleuse série de l’auteur de l’Arabe du Futur qui suit la vie au collège d’une préado d’aujourd’hui. Tendre, drôle, et intelligent. Plaisir garanti.

Les cahiers d’Esther, tome 3 de Riad Sattouf est paru Allary éditions

"Opération Copperhead" : l’hommage d’un cinéphile au 7e art

Un récit tressé à partir des mémoires de David Niven et Peter Ustinov. En 1977, les deux comédiens britanniques tournent Mort sur le Nil, un film de John Guillermin d’après le roman d’Agatha Christie... David Niven et Peter Ustinov se connaissent bien depuis l’Opération Copperhead qui les a réunis une première fois en 1943 à Londres… L’auteur d'Ulysse : les chants du retour livre une histoire d’espionnage cocasse, pleine de faux-semblants, pendant la Seconde Guerre mondiale.

REGARDER | Comment dessiner Opération Copperhead ?

Opération Copperhead est paru chez Dargaud

"Spinning" de Tillie Walden : magnifique roman graphique sur une jeune patineuse

Spinning, c’est l’histoire d’une petite fille, patineuse de haut niveau. C’est l’histoire vraie de Tillie Walden, qui a aujourd’hui 21 ans. Américaine, elle a grandi à Austin, au Texas… Elle n’a jamais vraiment aimé le patin mais elle était douée, alors elle a continué, sans jamais trop se poser de questions. Spinning c’est une porte ouverte sur la glace, l’entrainement, le froid, les chignons, les justaucorps… Ah oui, Tillie est homosexuelle aussi… et l'acceptation de son identité sexuelle est au cœur de cette émouvante BD autobiographique.

ECOUTER I Spinning dans Le journal pop de Joy Raffin et dans Bulles de BD de Laetitia Gayet

Spinning de Tillie Walden est paru chez Gallimard

"5 branches de de coton noir" : la véritable histoire du drapeau américain

Imaginez que sous une des étoiles du premier drapeau américain, une étoile noire ait été glissée. Il deviendrait alors un enjeu historique pour la Maison Blanche. L'histoire scénarisée par Yves Sente et mise en dessins par Steve Cuzor est un modèle du genre. Une BD à lire comme on regarde un film.

ECOUTER | 5 branches de de coton noir dans Popopop et dans Bulles de BD

REGARDER | Comment dessiner cinq branches de coton noir ?

5 branches de de coton noir de Yves Sente et Cuzor est paru chez Dupuis

"Filles des oiseaux 2" : une vie d’après 1968

Deux copines qui se sont rencontrées dans un collège de bonnes sœurs évoquent leur vie d’après le séisme sociétal que fut Mai 1968. C’est tendre, drôle, et dessiné avec le trait rond, mais qui ne manque pas de piquant, de Florence Cestac.

ECOUTER |Florence Cestac invitée de Boomerang, du Nouveau Rendez-vous, du 6h20, et de Par Jupiter !

LIRE | Florence Cestac : "En Mai 68, le ciel s'est ouvert"

Comment dessiner Filles des oiseaux, la leçon de dessin de Florence Cestac :

Filles des oiseaux, tome 2, de Florence Cestac est paru chez Dargaud

"Courtes distances" de Joff Winterhart : Duo improbable

Un jeune homme à peine sortie de sa dépression est pris en charge par un préretraité qui veut lui montrer son travail. En mal de transmission, il s’est mis en tête de lui inculquer ce qu’un père absent aurait dû faire. On suit ce duo improbable dans sa tournée en voiture. Le jeune, écoute, le plus âgé, se raconte. Les dessins uniquement en dégradés de bleus de Joff Winterhart apportent une touche d’étrangeté à cette rencontre touchante entre deux personnages au tournant de leur vie.

Courtes distances de Joff Winterhart chez ça et là

"Gramercy Park" : un polar newyorkais poétique et flottant

Sur les toits de Gramercy Park à New York, Madeleine, qui nous rappelle Audrey Hepburn, prend soin de ses abeilles. Nous sommes en 1954. autre occupation : observer l’immeuble d’en face. Dans Gramercy Park, on suit le parcours, mêlé de flash-back, de Madeleine Whitman, danseuse classique, qui a quitté la France et les ruchers du toit de l’Opéra de Paris pour suivre Jeremiah aux Etats-Unis à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Petit à petit, comme dans un bon polar, les réponses s’assemblent comme les pièces d'un puzzle. Elles forment une intrigue, imaginée par Timotée de Fombelle dont c'est la première BD, teintée de nostalgie, mais où il est question de vengeance qui se mange très froid.

Gramercy Park de Timothée de Fombelle et Christian Cailleaux est paru chez Gallimard BD

"Le Dernier Voyage de l’Amok" : le retour d’un grand personnage, Théodore Poussin

Treize ans après ses dernières aventures,Théodore Poussin, le héros voyageur de Frank Le Gall, revient pour un treizième épisode plein de souffle : Le Dernier Voyage de l’Amok. Cap sur Singapour et les années 1930. Théodore Poussin poursuit son désir de vengeance de l’odieux Capitaine Crabb, qui lui a ravi son île. Pour cela, il appareille un bateau. Parmi les membres de son équipage, une série de personnages secondaires aux profils incroyables. Chandelle, inspiré par l’acteur américain d’origine sicilienne Johnny Puléo, nain harmoniste. Un gros benêt indonésien, Mickymoss… Et une femme intrigante : Aro Sato.

Comment dessiner Le Dernier voyage de l'Amok ? La leçon de dessin de Frank Le Gall

Le Dernier Voyage de l’Amok, de Frank Le Gall est paru chez Dupuis

"Serena", une tragédie américaine

Anne-Céline Pandolfo et Terkel Risbjerg adaptent un roman de Ron Rash, paru en 2011 en France. Dans les années 1930 aux Etats-Unis, la prise de pouvoir sanglante d’une femme au sein d’une entreprise devient le symbole du capitalisme sauvage.

LIRE | Serena l'ascension sanguinaire au féminin

REGARDER | Comment dessiner Serena, la leçon de dessin de Terkel Risbjerg

Serena de Anne-Caroline Pandolfo et Terkel Risbjerg d’après Ron Rash est paru chez Sarbacane

ET AUSSI

Dernière minute : Nous avons fait de notre mieux de Thi Bui chez Hachette Comics

On va voir le film La mort de Staline, tirée de la fabuleuse BD de Fabien Nury et qui passe encore dans quelques salles avant sa sortie en DVD le 8 août.

Hugo Partt, Art Spiegelman, Nejib, Johan de Moor, Lorenzo Mattoti, Jean Harambat, Philippe Dupuy, Loustal... On lit le 4e opus de Pandora, la revue BD de Casterman. 400 pages d'histoires courtes signées par une prestigieuse équipe d'auteurs.

On se tourne vers l'ACBD, l'association des critiques de BD qui publie sa liste des indispensables de l'été.

Et on pioche parmi nos précédentes sélections (printemps, janvier, Noël, rentrée, jeunesse, mai …)