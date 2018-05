Un récit ultra noir sur notre humanité, le dézinguage du couple avec humour, un déni de mort, l’aventure floridienne d’un cartographe au XVIe siècle, une amitié sans concession, une autobiographie américaine, une variation SF autour d’une chanson de Mama Béa des années 197O…

Couvertures de la sélection BD de mai 2018 de France Inter : Epiphania 2, Pittsburgh, En Roue libre, Moins qu'hier (plus que demain), Je vais rester, Florida © Casterman, Ca et là, Gallimard BD, Rue de Sèvres, Glénat, Delcourt

Notre sélection des bandes dessinées de saison.

Un récit d’anticipation de plus en plus politique

Le deuxième tome d’Epiphania continue de frapper fort en racontant la suite, encore plus désespérée, de la vie de Koji, mi-homme, mi animal, à travers lequel Ludovic Debeurme décrit un futur inquiétant de notre humanité.

►►► Lire la suite

Regarder la leçon de dessin de Ludovic Debeurme : comment dessiner Epiphania 2 ?

Ephiphania 2 de Ludovic Debeurme chez Casterman

L’amour, l’amour, toujours l’amour

Après l'histoire d'un couple dans Si l’amour c’était aimer, Fabcaro, l’auteur de Zai zai zai zai continue de dézinguer la vie conjugale par l’humour noir et l’absurde dans sa nouvelle BD : Moins qu’hier (plus que demain).

► Lire la suite

ECOUTER | Fabcaro invité de Boomerang

Regarder la leçon de dessin de Fabcaro : comment dessiner Moins qu’hier (plus que demain) ?

Moins qu’hier plus que demain de Fabcaro est paru chez Glénat

Un incroyable déni

C’est idiot. Un panneau décapite votre petit ami. Pas une goutte de sang, juste la vie qui s'en va comme ça, d'un claquement de doigt. Regard ahuri de Fabienne, et en arrière-plan, celui, effrayé, des touristes. Un homme vient de perdre la tête à Palavas... Quelque chose de saugrenu se joue ici, mais aussi, d'extrêmement tendre… Lire la suite

Je vais reste de Lewis Trondheim et Hubert Chevillard est paru chez Rue de Sèvres.

Un fiasco historique

Réfugié en Angleterre au XVIe siècle, le dessinateur protestant Jacques Le Moyne de Morgue ne veut plus entendre parler de la Floride, synonyme d'un terrible fiasco : une expédition commandée par l'amiral de Coligny, menée par Jean Ribault mais mal préparée. Sensée contrer les ambitions espagnoles sur place, elle devait aussi permettre de rapporter de l’or… Lire la suite

ECOUTER | Florida dans Bulles de BD

Regarder comment dessiner Florida ? La leçon de dessin de Jean Dytar

Florida de Jean Dytar est paru chez Delcourt

Le handicap sans concession

Tonio est handicapé. Il vit en chaise roulante en banlieue, mais ce n’est pas une raison pour qu’on le prenne en pitié, ni qu’on l’aide. Même si on est son ami proche et que l’on se fait un sang d’encre pour lui… L’histoire d’une amitié en périphérie racontée en quelques saynètes réalistes, dans un dessin qui rappelle un peu Les Pieds nickelés.t

En roue livre de Nicolas Moog, Gilles Rochier et Jiip Garn est publié chez Casterman

Une histoire de famille compliquée

Des parents divorcés travaillent dans le même hôpital à Pittsburgh. Quand ils se croisent, ils ne se saluent même plus. C’est leur fils unique qui raconte leur relation marquée par un départ à la guerre au Vietnam, et sa vie à lui, pas simple. Le dessin expérimental au crayon mêlé de collages tape juste et nous touche. A travers le destin d'un homme, c’est aussi une époque de l’Amérique qui apparait.

Pittsburgh de Frank Santoro est paru chez Ca et là

De la SF délirante

Le dessinateur Edmond Boudoin et le mathématicien-député Cédric Villani ne sont politiquement d’accord sur pas grand-chose, mais qu’importe : ils réalisent leur devoir d’humain de transcender leur division pour une création culturelle. Ils livrent une bande dessinée de SF ambitieuse dans laquelle des androïdes entretiennent des rapports de répulsion-attraction avec l’histoire, et la culture de l’humanité.

Une BD ovni qu’il ne faut pas toujours chercher à comprendre, mais passionnante par sa réflexion poétique et scientifique sur les systèmes politiques, le pouvoir de la culture, la marchandisation… Une œuvre puissante qui s'articule autour de la figure de la chanteuse Mama Bea.

ECOUTER Sciences et Fiction, avec Cédric Villani et Edmond Baudoin

Ballade pour un bébé robot de Cédric Villani et Edmond Baudoin chez Gallimard

Edmond Baudoin a aussi publié avec Troubs, Humains, la Roya est un fleuve chez L’Association, un superbe reportage dessiné sensible sur les migrants et le réseau d’entraide à la frontière franco-italienne.

Et aussi …