Un jury grand public a sélectionné parmi les 20 proposés, les cinq romans graphiques finalistes pour le Prix BD Fnac France Inter. Présidé par Antoine de Caunes, un jury choisira parmi ces ouvrages son Prix 2020. Le titre sera révélé dans l’émission Popopop le 6 janvier 2021.

Les cinq bande-dessinées finalistes du Prix BD Fnac

Parrainé par Antoine de Caunes, animateur de l’émission de pop culture Popopop tous les jours à 16h sur France Inter, le Prix BD Fnac France Inter, lancé le 5 octobre 2020, sera décerné par un jury grand public et professionnel, d’après une sélection, faite par les libraires Fnac, de 20 albums coups de cœur parus dans l’année 2020.

Le lauréat du prix sera annoncé le 6 janvier 2021 en présence d'Antoine de Caunes, parrain de l'événement.

►►► Découvrez les cinq titres en lice pour le Prix BD Fnac-France Inter

« Anaïs Nin », de Léonie Bischoff (Casterman)

Anaïs Nin / Léonie Bischoff chez Casterman

La présentation de l'éditeur : Début des années 30. Anaïs Nin vit en banlieue parisienne et lutte contre l’angoisse de sa vie d’épouse de banquier. Plusieurs fois déracinée, elle a grandi entre 2 continents, 3 langues, et peine à trouver sa place dans une société qui relègue les femmes à des seconds rôles. Elle veut être écrivain, et s’est inventé, depuis l'enfance, une échappatoire : son journal. Il est sa drogue, son compagnon, son double, celui qui lui permet d’explorer la complexité de ses sentiments et de percevoir la sensualité qui couve en elle. C’est alors qu’elle rencontre Henry Miller, une révélation qui s’avère la 1re étape vers de grands bouleversements.

Dessin exclusif / Léonie Bischoff

Après l’obtention d’un diplôme en bande dessinée de l’Institut Saint-Luc de Bruxelles, Léonie Bischoff est libraire et travaille pour Manolosanctis : en 2010 sort Princesse Suplex, l’histoire d’une femme employée de bureau la semaine et catcheuse le week-end. Léonie Bischoff rejoint ensuite les Éditions Casterman et publie Hoodoo Darlin’ ainsi que trois adaptations de polars suédois de Camilla Läckberg, cosignées avec Olivier Bocquet. En 2018, elle signe, avec Thomas Römer, le numéro de La petite Bédéthèque des Savoirs (Le Lombard) consacré à la Bible. En 2020 paraît chez Casterman un one-shot inspiré de la vie de la diariste et romancière Anaïs Nin.

« La Bombe », de Alcante LF Bollée et Denis Rodier (Glénat)

La bombe / Alcante / Bollée / Rodier chez Glénat

La présentation de l'éditeur : L’incroyable histoire vraie de l’arme la plus effroyable jamais créée.

Le 6 août 1945, une bombe atomique ravage Hiroshima. Des dizaines de milliers de personnes sont instantanément pulvérisées. Et le monde entier découvre, horrifié, l’existence de la bombe atomique, première arme de destruction massive. Mais dans quel contexte, comment et par qui cet instrument de mort a-t-il pu être développé ?

Véritable saga de 450 pages, ce roman graphique raconte les coulisses et les personnages-clés de cet événement historique qui, en 2020, commémore son 75e anniversaire. Des mines d’uranium du Katanga jusqu’au Japon, en passant par l’Allemagne, la Norvège, l’URSS et le Nouveau-Mexique, c’est une succession de faits incroyables mais vrais qui se sont ainsi déroulés.

Tous ceux-ci sont ici racontés à hauteur d’hommes : qu’ils soient décideurs politiques (Roosevelt, Truman), scientifiques passés à la postérité (Einstein, Oppenheimer, Fermi...) ou acteurs majeurs demeurés méconnus, tels Leó Szilàrd (le personnage principal de cet album, un scientifique qui remua ciel et terre pour que les USA développent la bombe, puis fit l’impossible pour qu’ils ne l’utilisent jamais), Ebb Cade (un ouvrier afro-américain auquel on injecta à son insu du plutonium pour en étudier l’effet sur la santé) ou Leslie Groves (le général qui dirigea d’une main de fer le Projet Manhattan) – sans oublier, bien sûr, les habitants et la ville d’Hiroshima, reconstituée dans La Bombe de manière authentique.

dessin exclusif La bombe / Denis Rodier

Extrêmement documenté mais avant tout passionnant, comparable en cela à la série TV Chernobyl, cet ouvrage s’impose déjà comme le livre de référence sur l’histoire de la bombe atomique.

« Peau d’Homme », de Hubert et Zanzim (Glénat)

Peau d'homme / Hubert / Zanzim chez Glénat

La présentation de l'éditeur : Sans contrefaçon, je suis un garçon !

Dans l’Italie de la Renaissance, Bianca, demoiselle de bonne famille, est en âge de se marier. Ses parents lui trouvent un fiancé à leur goût : Giovanni, un riche marchand, jeune et plaisant. Le mariage semble devoir se dérouler sous les meilleurs auspices même si Bianca ne peut cacher sa déception de devoir épouser un homme dont elle ignore tout. Mais c’était sans connaître le secret détenu et légué par les femmes de sa famille depuis des générations : une « peau d’homme » ! En la revêtant, Bianca devient Lorenzo et bénéficie de tous les attributs d’un jeune homme à la beauté stupéfiante. Elle peut désormais visiter incognito le monde des hommes et apprendre à connaître son fiancé dans son milieu naturel. Mais dans sa peau d’homme, Bianca s'affranchit des limites imposées aux femmes et découvre l'amour et la sexualité.

La morale de la Renaissance agit alors en miroir de celle de notre siècle et pose plusieurs questions : pourquoi les femmes devraient-elles avoir une sexualité différente de celle des hommes ? Pourquoi leur plaisir et leur liberté devraient-ils faire l’objet de mépris et de coercition ? Comment enfin la morale peut-elle être l’instrument d’une domination à la fois sévère et inconsciente ?

Dessin exclusif / Zanzim

À travers une fable enlevée et subtile comme une comédie de Billy Wilder, Hubert et Zanzim questionnent avec brio notre rapport au genre et à la sexualité… mais pas que. En mêlant ainsi la religion et le sexe, la morale et l’humour, la noblesse et le franc-parler, Peau d’homme nous invite tant à la libération des mœurs qu’à la quête folle et ardente de l’amour.

« Carbone et Silicium », de Mathieu Bablet (Ankama)

Carbonne et Silicium / Mathieu Bablet chez Ankama

La présentation de l'éditeur : 2046. Derniers nés des laboratoires Tomorrow Foundation, Carbone et Silicium sont les prototypes d’une nouvelle génération de robots destinés à prendre soin de la population humaine vieillissante.

lllustration inédite / Mathieu Bablet

Élevés dans un cocon protecteur, avides de découvrir le monde extérieur, c’est lors d’une tentative d’évasion qu’ils finiront par être séparés. Ils mènent alors chacun leurs propres expériences et luttent, pendant plusieurs siècles, afin de trouver leur place sur une planète à bout de souffle où les catastrophes climatiques et les bouleversements politiques et humains se succèdent...

A lire : Carbone 6 et Silicium 14 - Mathieu Bablet

« L’Accident de chasse », David L. Carlson et Landis Blair (Sonatine)

L'accident de chasse / Carlson / Blair chez Sonatine

La présentation de l'éditeur : Chicago, 1959. Charlie Rizzo, qui vient de perdre sa mère, doit emménager avec son père aveugle. Pour le jeune garçon, l’histoire est limpide : Matt Rizzo a perdu la vue à la suite d’un accident de chasse, comme il le lui a toujours raconté. Mais le jour où un policier sonne à leur porte, Matt choisit de révéler à son fils la partie immergée de son passé, et la véritable raison de sa cécité : un vol à main armé qu’il a commis des années plus tôt, alors qu’il fréquentait la mafia de Chicago…

Planche l'accident de chasse / David L. Carlson et Landis Blair (Sonatine)

Roman graphique en noir et blanc à la puissance expressive sans pareille, tiré de faits réels, L’Accident de chasse est une ode bouleversante à la rédemption et aux pouvoirs sans limites de la littérature.

►►► Les membres du jury

► FRANCE INTER

Antoine de Caunes, Président du Jury

Leila Kaddour

Anne Douhaire

Laetitia Gayet

► FNAC

Vincent Gufflet (Directeur commercial Fnac Darty)

Hélène Georges (Chef de produits BD Fnac)

Stéphanie Laurent (Directrice du Livre)

Guillaume Pauvret (Libraire Fnac)

Roberto Chiapponi (Libraire Fnac)

Angèle Schreiner (Libraire Fnac)

► MEDIAS PARTENAIRES :