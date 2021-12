La Fnac et France Inter ont le plaisir de vous dévoiler les 5 bandes dessinées finalistes du Prix BD Fnac France Inter 2022.

Les 5 finalistes du Prix BD Fnac France Inter © édition 2022

Une commission finale, présidée par Antoine de Caunes, parrain du Prix depuis son lancement, et composée de journalistes et de libraires Fnac, désignera le ou la lauréat-e entre ces 5 albums. Son nom sera révélé le jeudi 6 janvier 2022, à 16h40, en direct de l’émission Popopop d’Antoine de Caunes, sur France Inter et il-elle recevra le Prix BD Fnac France Inter le soir-même à la Maison de la radio et de la musique.

►►► Les cinq titres en lice pour le Prix BD Fnac-France Inter sélectionnées par les 30 membres du jury grand public du Prix, parmi les 22 coups de cœur de l’année 2021 des libraires Fnac :

"Jours de sable" d’Aimée De Jongh aux éditions Dargaud

Jours de Sable d’Aimée De Jongh / aux éditions Dargaud

Washington, 1937. John Clark, journaliste photo-reporter de 22 ans, est engagé par la Farm Security Administration, l'organisme gouvernemental chargé d'aider les fermiers victimes de la Grande Dépression. Sa mission : témoigner de la situation dramatique des agriculteurs du Dust Bowl. Située à cheval sur l'Oklahoma, le Kansas et le Texas, cette région est frappée par la sécheresse et les tempêtes de sable plongent les habitants dans la misère.

En Oklahoma, John tente de se faire accepter par la population. Au cours de son séjour, qui prend la forme d'un voyage initiatique, il devient ami avec une jeune femme, Betty. Grâce à elle, il prend conscience du drame humain provoqué par la crise économique. Mais il remet en question son rôle social et son travail de photographe...

Après Le Retour de la bondrée (Prix Saint-Michel du meilleur album) et L'Obsolescence programmée de nos sentiments (en collaboration avec Zidrou, Prix d'argent du Japan International Manga Award), Aimée de Jongh signe un récit émouvant, inspiré par des faits historiques et nourri par un séjour sur place.

Découvrez le dessin d'Aimée de Jongh :

Exclusivité Jours de sable / Aimée De Jongh

"Dessiner encore" de Coco aux éditions Les Arènes

Dessiner encore de Coco / aux éditions Les Arènes

L’attentat du 7 janvier 2015 tourne en boucle dans ma tête. Tout fout le camp en moi mais le dessin résiste…

Le récit graphique bouleversant d’un voyage intérieur, pudique et authentique.

Née en 1982, Coco est dessinatrice de presse à Charlie Hebdo, scénariste et autrice de bandes dessinées. En 2019, elle publie avec Raphaël Enthoven Le Banquet (25 000 ex. vendus).

Découvrez le dessin de Coco :

Création / de Coco

"L’étreinte" de Jim et Laurent Bonneau chez Grand angle

L'étreinte de Jim et Laurent Bonneau / chez Grand angle

Romy est institutrice. Benjamin est un jeune sculpteur qui prépare sa première exposition. C’est lors d’un week-end à Cadaqués que l’impensable va se produire. L’Étreinte, c’est l’histoire d’une inconnue prise en photo sur une plage. C’est une histoire d’adieux. C’est l’histoire de gens qui s’effleurent. Et de certaines émotions. De belles émotions. Et de celles qu’on préfère taire. Portée par deux talents de la bande dessinée, L’Étreinte est un choc graphique qui serre le cœur. Un livre rare et ambitieux, que l’on porte longtemps en soi après sa lecture.

“Ne cherchez pas mon cœur, il ne bat plus.”

Découvrez le dessin de Laurent Bonneau :

Dessin L’étreinte / Jim et Laurent Bonneau

"1984" de Xavier Coste / George Orwell aux éditions Sarbacane

1984 de Xavier Coste George Orwell / aux éditions Sarbacane

Une adaptation à la puissance évocatrice terrifiante dans laquelle Xavier Coste parvient à donner à un monument de la littérature, des images aussi fortes que les mots d’Orwell.

Dans une Angleterre uchronique issue de la Guerre Froide, Winston est un employé ordinaire. Surveillé à chaque instant par des caméras, des espions, des voisins, il travaille à la réécriture de l’Histoire. Il sent confusément que quelque chose ne va pas dans le monde tel qu’il le connaît. Qu’il doit bien exister du sens, quelque part. Un secret. C’est alors qu’il rencontre Julia…

Sous la plume de Xavier Coste, l’intemporelle dystopie Orwellienne, plus glaçante que jamais. Dans un bouquet final saisissant, un superbe pop-up donne vie à ce monde désincarné !

Découvrez le dessin de Xavier Coste

Dessin 1984 / Xavier Coste

Le Chœur des femmes d’Aude Mermilliod et Martin Winckler aux éditions Le Lombard

Le Choeur des femmes d’Aude Mermilliod et Martin Winckler / aux éditions Le Lombard

Jean, major de promo et interne à l'hôpital, doit faire un stage en soins gynécologiques aux côtés du docteur Karma. Mais elle veut faire de la chirurgie, et non écouter des femmes parler d'elles-mêmes et de leur corps ! Elle se désespère de passer son temps auprès de ce médecin qui privilégie l'écoute à la technique. Contraception, maternité, violences conjugales, avortements… de consultations en témoignages, Jean pourrait bien pourtant changer sa vision de la médecine.

Une adaptation sensible et puissante du roman culte de Martin Winckler.

Découvrez le dessin d'Aude Mermilliod :

Création LE CHOEUR DES FEMMES / Aude Mermilliod

