Un jury grand public a sélectionné parmi les 20 proposés, les six livres finalistes pour le Prix BD Fnac France Inter. Un jury présidé par Antoine de Caunes choisira parmi ces ouvrages son Prix 2020. Le titre sera révélé dans l’émission Popopop le 9 janvier 2020

Couvertures des finalistes du Prix BD FNAC France Inter © .

Parrainé par Antoine de Caunes, animateur de l’émission de pop culture Popopop tous les jours à 16h sur France Inter, le Prix BD Fnac France Inter, lancé le 3 octobre 2019, sera décerné par un jury grand public et professionnel, d’après une sélection par les libraires Fnac de 20 albums coups de cœur parus dans l’année 2019.

Présentation des six titres en lice pour le Prix BD Fnac-France Inter...

Prix BD FNAC France Inter 2020 / FNAC France Inter

"Les Indes fourbes" d'Alain Ayroles et Juanjo Guarnido, paru chez Delcourt

Détail de la couverture des "Indes fourbes "d'Ayroles et Guarnido / Delcourt

La présentation de l'éditeur : "Fripouille peu recommandable mais hautement sympathique, don Pablos de Ségovie livre le récit de ses aventures picaresques dans l’Espagne du Siècle d’or, et dans cette Amérique qu’on appelait encore les Indes. Tour à tour, misérable et richissime, adoré et conspué, ses tribulations le mèneront des bas-fonds aux palais, des pics de la Cordillère aux méandres de l’Amazone, jusqu’à ce lieu mythique où se cristallisent tous les rêves du Nouveau Monde : l’Eldorado !

Apparu dans l’Espagne du Siècle d’or, le roman picaresque raconte, à la première personne, la vie d’un gueux. Parmi les grandes œuvres qu’a produites le genre, Le Buscón, ou la Vie de l’aventurier don Pablos de Ségovie, vagabond exemplaire et miroir des filous, publié en 1626, se distingue par la férocité de son humour. Francisco de Quevedo, figure majeure des lettres ibériques, y met en scène, avec un style outrancier mais raffiné, les cruelles et grotesques infortunes d’un truculent vaurien. À la fin de ce roman situé en Espagne, le pícaro don Pablos embarque pour les Indes. Quevedo annonce une suite, qu’il n’écrira jamais.

Juanjo Guarnido était depuis toujours fasciné par ce classique de la littérature espagnole qu’est le Buscon. Alain Ayroles, de son côté, envisageait de narrer les errances d’un Don Quichotte au Nouveau Monde. Lorsqu’ils commencèrent à réfléchir à un projet commun, l’idée d’un récit picaresque original, prenant sa source dans les premières aventures de Pablos, s’imposa comme une évidence. On attendrait le dessinateur de Blacksad et le scénariste de De cape et de crocs dans un registre animalier, mais si Les Indes fourbes foisonnent de bêtes de tout poil, aucune d’elles ne parle... pas même les perroquets ! À la fois sérieux et burlesques, dessin comme texte animent une histoire qui mêle farce et tragédie, un récit baroque – au sens propre – parcouru par un puissant souffle épique."

"Le Patient" de Thimoté Le Boucher, chez Glénat

Détail de la couverture du Patient de Thimoté Le Boucher / Glénat

Présentation de l'éditeur : "« J’ai peur tout le temps. Même du mouvement des oiseaux sur les branches. » La police arrête une jeune fille errant dans la rue, couverte de sang, un couteau à la main. En se rendant chez elle, les agents découvrent avec effroi une scène d’horreur : toute sa famille a été assassinée... 6 ans plus tard, Pierre Grimaud, l’unique survivant du « massacre de la rue des Corneilles », se réveille d’un profond coma.

L’adolescent de 15 ans qu’il était au moment des faits est aujourd’hui un jeune homme de 21 ans. Désorienté, encore paralysé et souffrant d’amnésie partielle, il est pris en charge par le docteur Anna Kieffer, psychologue spécialisée sur les questions de criminologie et de victimologie. Pendant leurs séances, Anna tente de l’amener à se souvenir des circonstances du drame, malgré ses pertes de mémoire. Pierre lui évoque la présence mystérieuse d’un « homme en noir » qui hante ses rêves, probable réponse inconsciente à son traumatisme. Après plusieurs rendez-vous, Anna découvre en Pierre un être sensible et très intelligent.

Touchée par son histoire, elle se met même à le prendre en affection. Petit à petit, une véritable complicité s’installe entre eux. Anna n’imagine pas à quel point ce patient va changer sa vie… Après le remarqué Ces jours qui disparaissent, Timothé Le Boucher revient avec un ouvrage témoignant une nouvelle fois de sa science narrative exemplaire. S’inscrivant dans une veine plus réaliste, Le Patient est un thriller psychologique prenant et surprenant, laissant entrevoir quelques-uns des thèmes de prédilection de l’auteur : le rapport à l’autre, la notion du temps qui passe, de l’identité et de la mémoire."

"Le Château des animaux", Tome 1, Miss Bengalore, de Félix Delep et Xavier Dorison chez Casterman

Détail de la couverture du Château des animaux de Delep et Dorison / Casterman

Présentation de l'éditeur : "Comment faire tomber une dictature ? Comment mener une révolte non-violente face à la répression ? Pour répondre à ces questions, Xavier Dorison explore les territoires du conte politique et du huis-clos animalier. Véritable prodige du dessin, Félix Delep dévoile des trésors de dynamisme et d’expressivité. Premier volet d’une tétralogie, Le Château des animaux s’annonce déjà comme une série culte.

Dans ce château transformé en ferme, les humains ont déserté, laissant les lieux à l’abandon. Livrés à eux-mêmes, les animaux du château ont fondé une république afin de pérenniser leur liberté nouvellement acquise. Cependant, la loi du plus fort n’a pas tardé à s’imposer. Silvio, le taureau, règne en tyran et fait respecter l’ordre (son ordre) par une milice de chiens cruels. La révolte gronde mais elle est réprimée dans le sang. Jusqu’au jour où un rat de passage vient conter d’étranges et subversives histoires…"

🎧 ECOUTER | Une histoire inspirée de la Ferme des animaux de Georges Orwell. Ecouter sur France Inter, La Marche de l'histoire consacrée à Orwell

"In Waves" d'AJ Dungo paru chez Casterman

Détail de la couverture d'"In Waves" d'AJ DUNGO / Casterman

Présentation de l'éditeur : "Entre les plis et les remous des vagues, naît le récit bouleversant d’une tragique histoire d’amour, portée par un trait en lignes ondoyantes. AJ Dungo est originaire de Los Angeles. Il a rencontré Kristen au lycée mais, alors qu’il tombait amoureux, la jeune fille, elle, tombait malade, atteinte d’un cancer qui allait l’emporter dix ans plus tard. Repéré par Nobrow press grâce à son projet de fin d’études, le célèbre éditeur britannique donne à AJ Dungo l’occasion de raconter son histoire dans un premier roman graphique. L’artiste convoque alors l’histoire du surf pour chevaucher l’océan et sublimer les émotions du deuil jusqu’au frisson. Leur relation, pudiquement mise en scène à travers quelques instants choisis, se dessine dans ce livre hommage, qui, au-delà de la commémoration et du souvenir, donne à voir l’éternité du sentiment amoureux."

Une promesse d'amour

« Quand je serai partie, je veux vivre à travers ton art. » AJ Dungo lui avait promis. Kristen est décédée le 22 février 2016, à l’âge de 25 ans, alors que l’artiste finissait son dernier semestre à l’université. « J’aurais voulu pouvoir passer plus de temps avec elle, mais elle voulait me voir obtenir mon diplôme. C’est pour elle que j’ai continué les trois mois qu’il me restait à l’école » confie-t-il. En 2007, la jeune fille perd une jambe après que lui est diagnostiqué un cancer des os. De traitement en rechute, la maladie finit par l’emporter. Dans l’album, les aplats en bichromie turquoise unissent la tristesse du lit d’hôpital à l’immensité mélancolique de l’océan, dans le rythme des cases et le mouvement des vagues."

"Dans la tête de Sherlock Holmes", Tome 1, Tome 1 "L'Affaire du ticket scandaleux" de Benoit Dahan et Cyril Liéron chez Ankama

Détail de la couverture de "Dans la tête de Sherlock Holmes" de Cyril Liéron et Benoît Dahan / Ankama

Présentation de l'éditeur : "Entrez dans la tête de Sherlock Holmes en suivant le fil conducteur de sa nouvelle enquête, L’ Affaire du ticket scandaleux. Le docteur Herbert Fowler a été retrouvé ce vendredi 7 novembre au matin légèrement blessé et en état de choc.

Son discours décousu concernant sa soirée et l’évidence de son amnésie ont attiré l’attention du détective privé le plus réputé de Londres, Sherlock Holmes. S’agirait-il d’une nouvelle affaire mystérieuse à résoudre ? Le diagnostic médical du Dr Watson, l’examen des traces suspectes de poudre sur les vêtements de la victime et la présence, dans une de ses poches, d’un ticket de spectacle très particulier incitent le détective à penser que le Dr Fowler n’est pas la victime isolée d’un fait divers parmi d’autres.

Depuis plusieurs jours, en effet, des Londoniens sont déclarés disparus. Et tout porte à croire que la mésaventure du Dr Fowler s’inscrit dans cette vague de disparitions - voire d’enlèvements ! Car il semblerait que les circonstances de ces étranges disparitions soient toutes, de près ou de loin, liées à un spectacle de magie, justement à l’affiche en ce moment. Il n’en faut pas plus au fameux Sherlock Holmes pour se mettre en quête de la vérité, et exercer son redoutable esprit de déduction ! Après L’Affaire de La Ligue des Rouquins, suivez quotidiennement cette enquête originale de Sherlock Holmes avec le London Chronicles et résolvons ensemble L’Affaire du ticket scandaleux.

Un diptyque étonnant, qui ravira tout autant les amateurs d’énigme que les fans de l’univers de Sherlock Holmes. Benoit Dahan et Cyril Liéron imaginent une enquête inédite du célèbre détective de Baker street. Une récit graphique conçu comme une gigantesque cérébrale."

"Jusqu'au dernier" de Felix et Gastine chez Grand Angle

Détail de la couverture de "Jusqu'au dernier" de Felix et Gastine / Grand Angle

Présentation de l'éditeur : "L’époque des cow-boys tire à sa fin. Bientôt, ce sont les trains qui mèneront les vaches jusqu’aux abattoirs de Chicago. Accompagné de Benett, un jeune simplet de 20 ans, Russell a décidé de raccrocher ses éperons pour devenir fermier dans le Montana. En route, ils font halte à Sundance. Au petit matin, on retrouve Benett mort. Le maire préfère penser à un accident plutôt qu’à l’éventualité d’avoir un assassin parmi ses concitoyens et chasse Russell de son village. Mais le vieux cow-boy revient à la tête d’une bande d’Outlaws pour exiger la vérité sur la mort de Benett… Un Western crépusculaire magistral à l'heure des derniers cowboys."

Les membres du jury

Antoine de Caunes, Président du Jury / France Inter

Président du Jury / France Inter Leïla Kaddour - France Inter

- France Inter Laetitia Gayet - France Inter

- France Inter Anne Douhaire - France Inter

- France Inter Laurent Cirade -Journaliste / BDGest

-Journaliste / BDGest Arthur Cios - Journaliste / Konbini

- Journaliste / Konbini Vincent Brunner - Journaliste / Les Inrocks

- Journaliste / Les Inrocks Christophe Levent - Journaliste / Le Parisien

- Journaliste / Le Parisien Vincent Gufflet - Directeur commercial produits et services France / Fnac

- Directeur commercial produits et services France / Fnac Laurence Buisson - Directrice du Pôle Culture / Fnac

- Directrice du Pôle Culture / Fnac Hélène George - Chef de Produit BD / Fnac

- Chef de Produit BD / Fnac Robin Ripoll - Libraire / Fnac Marseille

- Libraire / Fnac Marseille Guillaume Marchive - Librairie / Fnac Bordeaux Lac

- Librairie / Fnac Bordeaux Lac Cécile Vercelli - Librairie / Fnac Lyon Bellecour

Une commission finale présidée par Antoine de Caunes, le parrain du Prix, et composée de journalistes et de libraires Fnac, élira ensuite l’album lauréat.. Le nom du Prix BD Fnac France Inter sera révélé le jeudi 9 janvier 2020 à 16h, en direct Popopop, l’émission d’Antoine de Caunes et Charline Roux, sur France Inter. Le lauréat recevra son Prix le soir-même à la Maison de la Radio.