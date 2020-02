Une reprise toute en finesse de célèbres héros, un manga sur une amitié dans le Japon vaincu de l'après Seconde Guerre mondiale, un reportage puissant sur les peuples spoliés du Nord-Ouest du Canada, une mise en BD d’un classique de la littérature jeunesse, une aventure initiatique médiévale... Sélection

Mais aussi un héros fatigué confronté au deuil de sa mère, un livre qui sent bon les vacances d’été… Sélection des huit BD à lire après le festival d'Angoulême en attendant le printemps.

"Aldobrando" un trépidant roman initiatique médiéval

détail de la couverture d'"Aldobrando" de Gipi et Critone / Casterman

"Quitte la maison, cours le monde..." : au Moyen-âge, l'orphelin Aldobrando doit aller chercher une herbe introuvable sur ordre du magicien qui l'a recueilli. Le jeune adolescent va croiser un écuyer de son âge, une princesse et qui se refuse à son époux, un monstre buveur de sang, un homme de confiance très dévouvé... De rencontres en emprisonnement, il va découvrir l'envers du décor et grandir. Cette aventure vivante, très agréable à lire, était à l'origine un jeu de rôle. Elle est servie par un dessin superbe et un rythme enlevé. Pour la première fois au scénario seulement, le dessinateur Gipi a confié le dessin à l'habile Luigi Critone, féru d'illustrations médiévales. Ces deux-là se sont bien entendu. Et cela se sent.

🎧 ECOUTER | Aldobrando de Gipi et Critone

🎥 REGARDER | Comment j’ai dessiné Comment j’ai dessiné Aldobrando, la leçon de dessin de Luigi Critone :

Aldobrando de Gipi et Luigi Critone est paru chez Casterman

Planche d'"Aldobrando" de Gipi et Critone / Casterman

"Mais où est Kiki ?" Tif et Tondu à la sauce Blutch et Robber

Un retour magistral des deux héros signé de Blutch au dessin et de son frère, Robber au scénario. Une aventure située dans les milieux de l'édition et des antiquaires. C’est beau, vif et habile. Et le duo d'écrivains-détectives prend un sacré coup de jeune !

📖 LIRE | Mais où est Kiki ? Une aventure de Tif et Tondu à la sauce Blutch et Robber

🎧 ECOUTER | Blutch, invité de Popopop

🎥 REGARDER | Comment j’ai dessiné Mais où est Kiki ? La leçon de dessin de Blutch :

Mais où est Kiki ? Une aventure de Tif et Tondu par Blutch et Robber est paru chez Dupuis

"Sengo", une amitié masculine dans le Japon vaincu

La Guerre perdue, deux amis vétérans se retrouvent dans Tokyo détruit. L’un est jovial, gouailleur, pauvre, l’autre est plus cérébral, torturé, un peu plus riche. Tous les deux vivotent, sont quasiment alcooliques et fréquentent les bordels… On suit le duo dans sa bromance, dans son quotidien et sa survie. Le ton est vivant, drôle mais désabusé voire cynique sur l’avenir du Japon. Le dessin superbe de ce manga est proche de la bande dessinée franco-belge. De quoi rassurer les lecteurs qui auraient peur de se lancer dans la BD nippone.

🎥 REGARDER | Comment j’ai dessiné Sengo, la leçon de dessin de Sensuke Yamada (activer les sous-titres pour la traduction) :

Sengo de Sansuke Yamada est paru chez Casterman

"Payer la terre" : passionnant reportage de Joe Sacco parmi les premières nations du Nord-Ouest canadien

En 2015, Joe Sacco s’est rendu dans les territoires du Nord-Ouest du Canada, au-dessous de l’Arctique à la rencontre des Denés, un peuple autochtone. Il nous raconte son histoire, ses traditions, et ses traumatismes.

📖 LIRE | Joe Sacco : "Sur l'environnement, nous avons beaucoup à apprendre des peuples autochtones"

🎧 ECOUTER | Joe Sacco, invité de Boomerang et Payer la terre dans Bulles de BD

🎥 REGARDER | Comment j’ai dessiné Payer la terre, la leçon de dessin de Joe Sacco :

Payer la terre de Joe Sacco est paru chez Futuropolis

Détail d'une planche de Sacrées sorcières de Pénélope Bagieu d'après Road Dahl / Gallimard BD

"Sacrées sorcières" : l’adaptation réussie du livre de Roald Dahl par Pénélope Bagieu

Les sorcières sont parmi nous et ne sont pas reconnaissables… De quoi avoir un peu peur, non ? Surtout quand on est un petit orphelin de 8 ans recueilli par sa grand-mère.

📖 LIRE | Sacrées sorcières par Pénélope Bagieu : un adaptation réussie

🎧 ECOUTER | Sacrées sorcières dans la Bibliothèque des ados et Pénélope Bagieu invitée de

🎥 REGARDER | Comment j’ai dessiné Sacrées sorcières, la leçon de dessin de Pénélope Bagieu

Sacrées sorcières de Pénélope Bagieu est paru chez Gallimard BD

"Paul à la maison" : la fin de vie et le deuil abordés avec autodérision

L’auteur québécois des aventures de Paul (Paul à Québec, Paul dans le Nord, Paul à la campagne…) Michel Rabagliati, n’en finit pas de se mettre à nu à travers son personnage. Ici, il aborde la fin de vie de sa mère, une femme pas très chaleureuse, mais qu’il a accompagnée jusqu’au bout, puis pleurée. Mais si le propos universel est triste, l’histoire toujours racontée de façon vivante, fait de ce 9e opus de Paul… une histoire universelle, touchante et très réussie.

🎧 ECOUTER | Michel Rabagliati dans La Librairie francophone

🎥 REGARDER | Comment j’ai dessiné Paul à la maison, la leçon de dessin de Michel Rabagliati

Paul à la maison de Michel Rabgliati est paru aux éditions de La Pastèque

"Sur la route de west" : un exceptionnel road trip intimiste

Signé Tillie Walden chez Gallimard BD, cela ressemble à un voyage sombre et enneigé, mais Sur la route de West se révèle être une rencontre teintée de fantastique entre deux femmes. Elles vont profiter de la longueur du trajet pour se raconter l'une à l'autre. Alors que l'on s'attend à un récit intimiste de traumatismes de jeunesse, l'histoire prend un tour très surprenant. C'est superbement dessiné, coloré et vif. Et Tillie Walden (Prix Eisner 2018) confirme son talent de raconteuse d'histoire.

Sur la Route de West de Tillie Walden est publié chez Gallimard BD

"L’été à Kingdom Fields" : souvenirs de vacances par le détail

Jon Mc Naught publie une BD poétique et nostalgique sur les vacances estivales : le départ, les promenades dans les rochers, la visite au musée, l’ennui, les amitiés, les jeux vidéos, le retour… C’est par une multitude de détails dans de petites cases que l'auteur britannique fait ressurgir les souvenirs : des bottes dans une flaque, le vent qui fait se soulever le linge, les reflets du soleil sur l’eau… Simple, et beau.

🎥 REGARDER | Comment j’ai dessiné L’Eté à Kingdom Fields, la leçon de dessin de Jon Mc Naught (traduction en sous-titres)

L’Eté à Kingdom Fields de Jon Mc Naught est publié chez Dargaud

Et aussi

La Flamme de Jorge Gonzalez : un dessin splendide au service de l'histoire du football argentin et en particulier celle du joueur José Maria Gonzalez, surnomé "Llamarada", la flamme, à cause de ses cheveux qui se soulevaient quand il courait.

de Jorge Gonzalez : un dessin splendide au service de l'histoire du football argentin et en particulier celle du joueur José Maria Gonzalez, surnomé "Llamarada", la flamme, à cause de ses cheveux qui se soulevaient quand il courait. Des suites formidables : Swan 2 de Néjib chez Gallimard BD : on poursuit les aventures "féministes" parisiennes d'un frère et d'une soeurs, Swan et Scottie aux Beaux-arts et chez les impressionnistes. Et Bolchoï Arena 2 de Boulet et Aseyn chez Delcourt : dont on avait beaucoup apprécié l'immersion dans la réalité virtuelle (Bolchoï) de Marje, l'héroïne.

de Néjib chez Gallimard BD : on poursuit les aventures "féministes" parisiennes d'un frère et d'une soeurs, Swan et Scottie aux Beaux-arts et chez les impressionnistes. Et 2 de Boulet et Aseyn chez Delcourt : dont on avait beaucoup apprécié l'immersion dans la réalité virtuelle (Bolchoï) de Marje, l'héroïne. La Trilogie du Bronx de Will Eisner chez Delcourt comics : trois nouvelles réunies (Un pacte avec Dieu, Jacob le cafard, et Dropsie avenue), l'occasion de relire Will Eisner, trois ans après la mise en lumière de son oeuvre à Angoulême.

de Will Eisner chez Delcourt comics : trois nouvelles réunies (Un pacte avec Dieu, Jacob le cafard, et Dropsie avenue), l'occasion de relire Will Eisner, trois ans après la mise en lumière de son oeuvre à Angoulême. La Mécanique du sage de Gabrielle Piquet chez Atrabile : un ovni BD qui se moque de la quête absolue du bonheur à travers le destin de Charles Hamilton en perpetuelle recherche d'un gourou ou d'une ligne directrice de sa vie. C'est ironique, et très joliment dessiné.

de Gabrielle Piquet chez Atrabile : un ovni BD qui se moque de la quête absolue du bonheur à travers le destin de Charles Hamilton en perpetuelle recherche d'un gourou ou d'une ligne directrice de sa vie. C'est ironique, et très joliment dessiné. Atelier de Jochen Gerner (L'Association) : on a tous griffoné sur un bloc de papier, mais quand il s'agit de Jochen Gerner, ces croquis rapides prennent forcément sens.

