Le festival international de la BD d’Angoulême a couronné le dessinateur américain de 77 ans, figure de proue de "Métal hurlant", ex-star de la BD underground des année 1970, peintre à l’aérographe de mondes fantastiques et de monstres aux muscles hypertrophiés.

Détail d'un dessin de Richard Corben tiré de "Brian Azzarello présente Hellblazer" / DC TM & © 2000, 2001 DC COMICS © 2016 URBAN COMICS

Né en 1940 à Anderson, dans le Missouri (États-Unis) Richard Corben sort diplômé du Kansas City Art Institute en 1965. Il collabore à plusieurs magazines underground avant d'être engagé chez Warren Publishing, où il devient célèbre pour ses illustrations horrifiques et de science-fiction. Corben sera l'un des grands contributeurs des magazines Creepy, Eerie et Vampirella.

Dessins de Richard Corben tiré de "Brian Azzarello présente Hellblazer" / DC TM & © 2000, 2001 DC COMICS © 2016 URBAN COMICS pour la

Icône générationnelle

Détail de la couverture de Vic et Blood de Corben et Ellison / Comics USA

Son style ultra-réaliste et son utilisation de la couleur à l'aérographe en font une influence majeure pour la nouvelle génération d'auteurs indépendants de la scène américaine. En France, il est publié pour la première fois dans Actuel dès 1972 avant d’être repéré par Métal Hurlant, qui publiera son travail et le rendra populaire auprès du public francophone.

Il est devenu une icône de la contre-culture et de la science-fiction grâce à Den (Le Voyage fantastique de Nullepart, La saga de Den, La Quête…) Vic & Blood, Mondes Mutants, ou ses adaptations des nouvelles d’Edgar Allan Poe. Corben collabore aujourd'hui avec les grands groupes d'édition DC/Vertigo, Marvel ou DarkHorse, et on retrouve son trait inimitable au sommaire de Luke Cage, the Punisher, Hulk ou Hellboy.

Détail d'une planche de Richard Corben tirée de Brian Azzarello présente Hellblazer T1 © Corbis / DC TM & © 2000, 2001 DC COMICS. All Rights Reserved. © 2016 URBAN COMICS pour la

A la récompense suprême du Festival d'Angoulème, Richard Corben succède à Bernard Cosey, Grand Prix 2017, l’auteur de la série de voyages oniriques Jonathan. Cette année, Richard Corben était en lice avec l'Américain Chris Ware (Building Stories) et le Français Emmanuel Guibert (Le Photographe, La Guerre d'Alan).