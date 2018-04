Treize ans après ses dernières aventures,Thédore Poussin, le héros voyageur de Frank Le Gall, revient pour un nouvel épisode plein de souffle : "Le Dernier Voyage de l’Amok".

Détail de la couverture des "Aventures de Théodore Poussin, volume 13, Le Dernier voyage de l'Amok" par Frank Le Gall © Dupuis

Cap sur Singapour et les années 1930. Théodore Poussin poursuit son désir de vengeance de l’odieux Capitaine Crabb, qui lui a ravi son île. Pour cela, il appareille un bateau. Parmi les membres de son équipage, une série de personnages secondaires aux profils incroyables. Chandelle, inspiré par l’acteur américain d’origine sicilienne Johnny Puléo, nain harmoniste. Un gros benêt indonésien, Mickymoss… Et une femme intrigante : Aro Sato.

Un aventurier qui tient de Tintin et de Corto Maltese

On suit le marin dans sa quête, teintée de nostalgie, riche en rebondissements, superbement écrite, avec des répliques qui tapent juste.

Détail d'une planche des "Aventures de Théodore Poussin, volume 13, Le Dernier voyage de l'Amok" par Frank Le Gall © Corbis / Dupuis

Né en 1984 dans le magazine Spirou, Théodore Poussin est un ancien employé administratif parti tenter l’aventure en mer. Toujours suivi par le sombre Monsieur Novembre, incarnation de son destin, il tient de Tintin et de Corto Maltese.

Son humanité, ses expressions, ses faiblesses l’ont rendu très attachant. La série des douze opus précédents, dont on conseille pour l’occasion la (re)lecture, a du souffle, et reste un régal. Le dessin ligne claire a évolué, il est plus maîtrisé et les couleurs signées du fils de l'auteur sont remarquables. Les paysages oniriques soignés jouent leur rôle d’invitation au voyage… On embarque !

Je voulais que Théodore grandisse avec moi.

Ecouter Frank Le Gall :

Détail d'une planche des "Aventures de Théodore Poussin, volume 13, Le Dernier voyage de l'Amok" par Frank Le Gall / Dupuis

La leçon de dessin de Frank Le Gall

Comment dessiner Théodore Poussin ? Contrairement aux apparences, les traits de Théodore sont inspirés de... Dingo ! Il explique ici comment il s'y est pris pour le dessiner :

Découvrez quelques planches du Dernier Voyage de l'Amok :

Planches des "Aventures de Théodore Poussin, volume 13, Le Dernier voyage de l'Amok" par Frank Le Gall / Dupuis

Planche des "Aventures de Théodore Poussin, volume 13, Le Dernier voyage de l'Amok" par Frank Le Gall / Dupuis

Planche des "Aventures de Théodore Poussin, volume 13, Le Dernier voyage de l'Amok" par Frank Le Gall © Corbis / Dupuis

Planche des "Aventures de Théodore Poussin, volume 13, Le Dernier voyage de l'Amok" par Frank Le Gall / Dupuis

Les aventures de Théodore Poussin, volume 13, Le Dernier Voyage de l’Amok par Frank Le Gall est paru chez Dupuis.