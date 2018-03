L’auteur du Transperceneige publie une autobiographie en bande dessinée avec comme décor la montagne, celle de son adolescence en partie passée à grimper sur les sommets de l’Oisan. Il en commente un passage pour France Inter.

Détail d'une planche de Ailefroide de Jean-Marc Rochette © Casterman

Une erreur de jeunesse qui se termine bien pour séduire

Jean-Marc Rochette : "Au refuge à la Selle, il y avait deux filles que j’aimais bien. Pour les impressionner, je me dis que je vais faire un solo. C’est un truc de crétin ! En plus, c’est une course importante puisque ça se termine à 4000 m, et la paroi fait 800, 900 m. Je suis encore un gosse. Je pars le matin. Comme il fait encore nuit, je grimpe avec ma frontale. Je double tout le monde parce que je marche vite. Je m’engage sur le glacier, ce qu’il ne faut jamais faire, parce que seuls sur un glacier, c’est très dangereux. Je casse un petit pont de neige, je vois mon pied s’enfoncer dans un trou.

Ensuite je passe la rimaye (crevasse). Et là, c’est un moment magique. Je suis dans une paroi de glace qui fait 50 ou 60°, je suis tout seul… C’est un des moments les plus gracieux de ma vie. Je dois avoir 16 ans, je n’ai pas peur. Je monte. J’arrive au sommet du Râteau pour voir le soleil se lever. Je suis ébloui. C’est un vrai souvenir.

Ce qui est drôle, c’est quand je redescende de l’arrête, je m’attends à ce que tous les grimpeurs que je croise, me félicitent. Et je me fais engueuler par tout le monde ! Les guides m’insultent. A l’époque, cela ne se faisait pas du tout ! Et ils avaient raison, ça m’a mis un peu de plomb dans la tête."

Ecouter Jean-Marc Rochette :

Écouter

Planche de Ailefroide de Jean-Marc Rochette avec Olivier Bocquet / Casterman

Planche de "Ailefroide" de Jean-Marc Rochette avec Olivier Bocquet / Casterman

Planche de Ailefroide de Jean-Marc Rochette avec Olivier Bocquet © Radio France / Casterman

Planche de Ailefroide de Jean-Marc Rochette avec Olivier Bocquet / Casterman

Planche de Ailefroide de Jean-Marc Rochette avec Olivier Bocquet / Casterman

Planche de Ailefroide de Jean-Marc Rochette avec Olivier Bocquet / Casterman

Planche de Ailefroide de Jean-Marc Rochette avec Olivier Bocquet / Casterman

Comment dessiner Ailefroide :

La leçon de dessin de Jean-Marc Rochette