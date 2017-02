Et si le western BD était « redevenu le terrain de jeu des auteurs » comme l'affirme Matthieu Bonhomme à la réception de son prix à Angoulême pour son "L'homme qui tua Lucky luke"

Couvertures de Gus, Jolly Jumper ne répond plus et Undertaker © Blain/Bouzard, Undertaker/Dargaud

Un éditeur, Dargaud, grand primé de ces derniers mois, en publie trois ce mois-ci :

Le western façon Blain

Un Western teinté de mélancolie, dans lequel la relation parents-enfants et la question du vieillissement jouent un rôle important.

En pleine crise existentielle, Gus se range des voitures et part à la recherche de son amour. Parallèlement Clément Denner, son ami, sur lequel ce volume met le projecteur, est en manque de braquages. Et hésite à replonger. Le dessin magnifique, subtil, dans une tonalité de plus en plus sombre de Christophe Blain, accompagne des scènes d’actions, et de réflexion. Dans un récit truffé de références (graphiques ou autres), il est question de mensonges, de cupidité, de double vie… Toujours aussi puissant.

Comment j’ai dessiné Gus, la leçon de dessin de Christophe Blain :

On est de plus en plus proche des personnages. Pour moi, ils sont devenus de vraies personnes

Écoutez Christophe Blain :

Gus Tome 4 - Happy Clem de Christophe Blain est publié chez Dargaud

Western sauce adrénaline et hémoglobine

Suite d’Undertaker, efficace et puissante série signée par un grand scénariste Xavier Dorison et un grand dessinateur Ralph Meyer

On retrouve Jonas Crow, le croque-mort pour sa troisième aventure. Associé à une ancienne gouvernante anglaise et une émigrée chinoise, il tente de se refaire en pratiquant des obsèques, mais rien ne se passe comme prévu. Un fantôme de son passé resurgit et il va croiser la route d’un médecin : Jeronimus Quint. Action, bagarre, poursuite, hémoglobinTous Les ingrédients de la réussite sont réunis. Un parfait exemple du genre.

Undertaker – tome 3 : L’Ogre de Sutter camp de Ralph Myer, Xavier Dorison et Caroline Delabie est publié chez Dargaud

Lucky Luke à la mode Bouzard

Dans la série des clins d’œil et hommages au cowboy septuagénaire, Bouzard signe un Lucky luke potache.

Centré sur la relation avec le cheval, la BD raconte un Lucky Luke qui a arrêté la brindille depuis six ans, mais qui, lorsqu’il passe devant un champ d’herbe, a toujours envie de… brouter ! Une BD dans laquelle, les Daltons sont… daltoniens. Et Lucky Luke, dyslexique, vit mal sa crise de couple avec Jolly Jumper ! Résolument dans le registre burlesque : peu de décors, centré sur l’action (retrouver Ma Dalton qui a été enlevée) et le gag, le livre est léger, plaisant. Un hommage sympa au héros de Morris et Goscinny.

Comment j’ai dessiné Jolly Jumper ne répond plus :

Pour moi Lucky Luke est lié à un souvenir d'enfance, surtout parce que j'ai reçu un album à Noël

Ecoutez Bouzard :

Jolly Jumper ne répond plus de Bouzard est publié chez Lucky Comics

►►► Et aussi dans l'actualité du dessinateur Bouzard : Dans la collection La petite bédéthèque des savoirs, Guillaume Bouzard signe avec Olivier Bras un opuscule savant sur le rugby. On le connaissait comme amateur de football, (le dessinateur est l’auteur d’un strip dans les premières pages de So Foot), on le découvre ici en candide au pays du rugby. C’est instructif (Historique, règles, rituels, grands champions, professionnalisation…), drôle et joliment illustré.

"Le Rugby, des origines au jeu moderne" d'Olivier Bras et Guillaume Bouzard © Corbis / La petite bédéthèque des savoirs/Le Lombard

Le Rugby, La petite Bédéthèque des savoirs tome 15, d’Olivier Bras et Guillaume Bouzard est publié aux Editions du Lombard

D'autres westerns récents en BD :

