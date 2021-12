"Le vilain petit canard" de Hans Christian Andersen et "Le Petit Poucet" de Charles Perrault nous rappellent combien les contes et les histoires fantastiques nous transcendent, s'invitent véritablement aux portes de notre âme pour que l'on puisse mieux apprendre à penser nos peurs existentielles.

"Le vilain petit canard" de Hans Christian Andersen et "Le Petit Poucet" de Charles Perrault : deux contes de fées incontournables qui resteront vos amis pour la vie © Getty / PeopleImages

Les contes tiennent une place essentielle dans l'apprentissage de la vie. Ils traversent le temps, transportent avec eux toutes les sagesses du monde et les vertus de l'intelligence sensible. Leur portée est si universelle qu'ils fascinent autant les plus petits que les plus grands (et les vieux). Les contes ont le don d'émouvoir tout le monde et constituent une source inépuisable d'enseignements sur les grands questionnements de l'être humain, abordant toutes les vérités fondamentales qui fondent notre humanité (et notre inhumanité).

Comme la plupart des contes, en voici deux classiques et incontournables évoqués comme œuvres littéraires de références par l'essayiste et spécialiste de littérature orale Bernadette Bricout et le journaliste Julien Bisson dans l'émission "Grand bien vous fasse". Deux contes qui offrent un langage et un imaginaire universels pour mettre des mots sur nos maux.

Le conte nous dit que chacun d'entre nous, après avoir traversé des épreuves, un détour est possible pour donner un vrai sens à notre propre vie

- Bernadette Bricout

"Le Petit Poucet" de Charles Perrault : "quand le courage chasse les peurs"

L'essayiste évoque en premier lieu "Le petit Poucet" "qui, selon elle, exprime un message essentiel qui est de l'ordre de l'apprivoisement de la peur et de l'apprentissage d'une liberté propre aux principes qui sont ceux du conte qui est une vraie école de liberté".

De quoi ça parle ?

En effet, cette terrible histoire d'abandon offre l'occasion de mettre des mots sur ce qui fait très peur en même temps qu'il valorise l'ingéniosité d'un enfant, comme l'idée lumineuse les cailloux dans la poche. Sept garçons se voient abandonnés par leurs parents qui, rongés par la pauvreté, se voient obligés de les perdre dans la forêt. Le Petit Poucet a entendu la conversation et se sert de petits cailloux blancs qu'il laisse tomber afin qu'ils puissent ensuite se retrouver. Une fois qu'ils auront retrouvé leur chemin, ils sont une nouvelle fois abandonnés dans la forêt. Ils se réfugient chez un ogre. Ils sont obligés de se cacher. Le reste est une succession d'actions qui montrent le courage du petit poucet qui, certes petit comme un pouce, est surtout très malin ! Mais le pouce n'est pas le plus petit des doigts de la main, c'est le plus fort et le plus différent des autres.

Dans "Barbatruc", Valérie Zenatti et Simon Falguière partageaient les vertus existentielles dont ce conte est rempli :

En face de nos angoisses

Simon Falguière explique que "Le petit Poucet" nous ramène face à nos peurs d'enfant. L'histoire a le don de déclencher une peur attractive et fascinante, alors que pourtant, c'est une histoire cauchemardesque avec un ogre qui égorge des petites filles. C'est une histoire qui parle de l'abandon. Le père veut abandonner ses enfants car son foyer est victime de la famine et de la misère qui sévit réellement à l'époque où le poète écrit au XVIIIe siècle".

Valérie Zenatti ajoute que "ce conte comporte cette peur d'abandon universelle, propre à chaque enfant qui pendant quelques secondes, s'est déjà senti abandonné. C'est une peur qui nous constitue. Ce conte vient se loger dans cette peur autant que notre contact avec le chaud, le froid et la nourriture. L'abandon est dicté par la pauvreté et induit une possibilité réelle qui invite à penser que quand on a des parents qui ne sont pas forcément riches, on estime que ce cauchemar-là est possible, et on interroge l'amour, la capacité des parents à protéger les enfants.

Les valeurs de différence et de fraternité

"Le Petit Poucet", ajoute-t-elle, "c'est le plus petit de sa famille et c'est lui qui a fait le bonheur de ses parents. On a beau ne pas être comme les autres, on peut très bien faire le bonheur de ses parents ou de sa famille. Les autres vont se moquer, mais forcément par jalousie. Et on a toutes et tous été victimes de la moquerie ou du sentiment de différence qui revient ici comme une leçon de vie. Il n y qu'un pas entre "Le Petit Poucet" et le harcèlement scolaire. Le conte met en exergue la différence du Petit Poucet car c'est celui qui a le moins d'atouts qui va pourtant faire preuve d'ingéniosité qui va les sauver une première fois. Et c'est ce petit garçon qui se plie pourtant en quatre pour sauver ses six frères sans rancœur et honorer la fraternité".

Un miroir de nos propres contradictions

Simon Falguière : Il y a comme un miroir de nos propres égarements entre la maison des parents et la maison des ogres d'une part. Comme si c'étaient les deux mêmes maisons avec un miroir qui n'est autre que la forêt. Comme si la forêt était révélatrice de la maison des parents, dans une sorte de reflet difformant qui nous donne la maison des ogres. Il faut aller affronter ses peurs, les traverser comme on traverse la forêt et accepter l'idée de se faire un peu abandonner par ses parents le temps d'un instant pour pouvoir aller au contact d'un monde finalement merveilleux, certes qui fait peur, mais qui est surtout merveilleux".

"Le vilain petit canard" de Hans Christian Andersen : "apprendre à s'aimer soi-même face aux jugements des autres"

À son tour, au micro de "Grand bien vous fasse", Julien Bisson recommande ce grand classique de Andersen car "ce vilain petit canard devient un cygne non pas parce qu'il parvient à affronter toutes les épreuves sur son chemin ou parce qu'il grandit mais bien parce qu'il réussit à trouver sa place en changeant et s'assumant lui-même, en changeant de famille, en changeant totalement d'univers. C'est un conte fascinant d'enseignements !"

Ça raconte quoi ?

Quand une maman cane voit ses œufs éclore, elle constate que l'un d'eux ne ressemble pas du tout aux autres. C'est celui qui sera considéré comme le vilain petit canard car rejeté par son extérieur à cause de sa différence. Il choisit de partir loin pour ne plus subir leurs moqueries. Au cours de son voyage, il sera sans arrêt rejeté et redouble constamment de courage tel un apprentissage. Il apprend à s'accepter comme il est et à découvrir que finalement il est bien plus beau qu'on ne la souvent prétendu. Le courage, c'est sa vraie beauté car il se défie des jugements extérieurs en devenant fier de ce que certains voient en lui comme une vilaine différence. Andersen prouve qu'on peut retourner le mépris soi-même en s'assumant soi-même dans sa propre singularité. Voici un conte où le mot "courage" trouve toute sa définition avec un canard qui se découvre une force qu'il ne pensait pas avoir : traverser, aller à la rencontre du monde quand bien même son entourage le considère comme étant laid. C'est la démonstration que le courage, c'est une force et que l'estime de soi, on se la fabrique souvent tout seul.

Invitée dans "Barbatrucs", la philosophe Laurence Devillairs expose les différents messages humains que traite ce conte au micro de Dorothée Barba.

Vilain parce que différent aux yeux d'autrui

LD : "C'est une histoire qui apprend à cultiver sa différence, et surtout à en être fier. Un conte qui renvoie à la valeur du courage et à trouver sa place parmi les gentils et les méchants auxquels on a forcément à faire dans la vie de tous les jours. Sauf que lui, c'est tout sauf un vilain petit canard. Il l'est par le jugement auquel il est immédiatement soumis par son entourage. C'est la perception de sa différence par son entourage qui lui prête un caractère subjectivement vilain".

C'est un conte sur le regard d'autrui. On est sans cesse l'autre de quelqu'un. Le sentiment de la laideur, c'est le fait de ne pas s'intégrer dans la beauté du monde

Beau quand on finit par être libre d'assumer sa singularité

Le conte nous apprend à accepter qu'on n'est pas tous pareils, qu'on ne ressemble à personne et que c'est tant mieux. Le soi-disant vilain petit canard finit par comprendre de lui-même qu'on ne ressemble à personne. Ce petit canard est seul jusqu'à la toute fin mais seul au sens de sa singularité :

On est tous différents et c'est ça notre liberté

LD : "Apprendre à aimer sa différence c'est aussi consentir à l'idée que la vie ne nous demande pas notre consentement face aux épreuves qu'elle nous impose. La vie décide avant nous. Comme le vilain petit canard qui arrive en plein milieu de la couvée. C'est ça vivre. Il y a nombre de choses que je dois endosser (mes parents, mon physique, mon caractère, ma différence) mais je fais miennes".

Il faut faire en sorte, comme le petit canard, de s'approprier ses propres différences

