Dans son tout dernier roman, le Prix Nobel de littérature rassemble des fragments de son enfance, ses rêveries, ses fantômes, ses lieux anciens tel un récit d'apprentissage où la recherche systématique du temps perdu nous lie irrésistiblement au reste de son œuvre. Voici les avis très contrastés du Masque & la Plume.

"Chevreuse" : le nouveau livre de Patrick Modiano - Les avis contrastés du Masque & la Plume © AFP / ULF ANDERSEN / AURIMAGES

Le livre présenté par Jérôme Garcin

Quand on a lu les romans et les récits du plus rêveur de nos prix Nobel, de "Remise de peine" à "Un pedigree", on n'est vraiment pas dépaysé puisque cette vallée de Chevreuse est celle de son enfance et de son adolescence plutôt chahutée. D'ailleurs, l'écrivain racontait souvent que lui et son frère avaient été confiés à une amie de leur mère, qui habitait Jouy-en-Josas où il fut placé dans un pensionnat de 1956 à 1960 et d'où il fugua, ces lieux, mais aussi un appartement d'Auteuil ou un hôtel assez interlope de Pigalle. Jean Bosmans, le double de Patrick Modiano, se souvient avoir tenté de les retrouver à la fin des années 1960, lorsqu'il écrivait son premier roman.

Le livre est une spirale sans fin qui, sans cesse, retourne à son point d'attache, l'enfance, dont il disait dans son discours de réception du prix Nobel, qu'elle a servi de matrice à toute son œuvre. Et, en prime : "on écoutera ici une chanson de Serge Latour "douce dame" ; on perdra une boussole au couvercle gravé, on croisera madame tête de mort et on apprendra que les fantômes du passé ressemblent à des maîtres chanteurs". Il a recours, page 70 ou 72, à des flèches et il met en équivalence des lieux et des personnages, comme s'il se perdait lui-même dans ses propres histoires.

Je vous conseille de lire Chevreuse

Nelly Kapriélan "se demande si ça ne pourrait pas être le dernier livre de Modiano"

"Pourtant, cette histoire, il l'a déjà racontée en interview. J'ai l'impression que c'est la première fois, dans son œuvre, que Patrick Modiano aborde de front ce moment un peu traumatique de son enfance (son frère et lui ont été confiés par sa mère à une amie où, pendant deux ans, ils ont croisé des êtres très étranges se livrant à des trafics de toutes sortes. Il se passait des choses bizarres et inexpliquées. Il y avait en tout cas une forme de menace latente).

Cette menace-là a fini par planer sur moi. Alors je suis complètement fan, mais, surtout, on se demande ce qu'il va bien pouvoir écrire après ? Car là, la boucle est bouclée… Va-t-il nous faire un coup à la Philip Roth : "J'arrête d'écrire car maintenant je ne sais plus quoi dire".

C'est un peu Patrick Modiano qui devient écrivain

Mais, à partir de là, on se demande ce qu'il va raconter ? Est-ce qu'il va commencer à raconter tout le reste de sa vie ? Non, ce n'est certainement pas possible puisque ça fait quand même cinquante ans qu'il est habité par ces fantômes-là.

Je me suis un peu inquiétée et me suis demandée si ça ne pouvait pas être le dernier livre de Patrick Modiano ?

Après, Patrick Modiano, c'est comme Proust. Quand on aime son univers, on aime ses livres".

Arnaud Viviant fasciné par un livre qui n'a jamais autant relier l'ensemble de l'œuvre de Modiano

Il y a là presque comme une capacité à faire entrer son œuvre dans un réseau social. Il tente de créer un réseau avec ses livres précédents. C'est la première fois que ça arrive avec ce livre

"C'est stupéfiant le nombre d'articles qu'il peut y avoir de la part d'internautes qui vont chercher les résonances, les échos entre ce livre-là et les précédents ! Quand vous allez regarder sur YouTube la vidéo de Serge Latour (Douce dame), vous voyez (dans les commentaires) tout le monde en train de remercier Modiano. C'est inouï.

Il y a un côté rhizomatique dans dans son écriture que je trouve vraiment incroyable. Il y a quelque chose qui relève de l'enfance de l'art, sur comment il a commencé à écrire, avec un style très simple et presque puéril (au bon sens du terme) qui renvoie vraiment à la force de l'enfance. J'ai l'impression qu'il peut continuer à écrire des livres pour bâtir encore d'autres résonances

Modiano réécrit son œuvre, mais en ayant son œuvre derrière lui. Ce qui fait qu'il peut l'organiser autrement".

C'est fascinant, il est devenu l'architecte de son œuvre

Déplorant le caractère "très obsessionnel" de l'auteur, Frédéric Beigbeder "n'est pas sûr que tout le monde marche cette fois…"

"Pourtant on est tous fanatique de Modiano, c'est indéniable mais… il tourne en boucle… mais ce n'est pas très grave !

Il est comme un vieux prestidigitateur qui fait toujours le même tour de magie

Parfois, ça peut être un grand magicien et puis, parfois, ça peut être Garcimore… Celui qui disait toujours que 'ça ne marche pas.' Je ne suis pas sûr que tout le monde marchera cette fois. Ce qu'il écrit sur l'oubli, évidemment que c'est proustien, en plus ramassé. C'est magnifique, c'est merveilleux.

Mais, attention, la lecture de Modiano peut rendre fou. Lui-même est très obsessionnel, s'appuyant sur les mêmes endroits et les mêmes personnes depuis 50 ans

Il n'est gâteux, mais obsessionnel. C'est très angoissant et dépressif cette façon de considérer la littérature comme un décodeur en vue de relier des indices qu'un détective a trouvés après une enquête dans les rues sombres du Paris 16e sud".

Michel Crépu a ressenti quelque chose d'inhabituel qui vient contrarier le caractère modianesque classique

"Une certaine dureté m'a frappé cette fois… On le sait bien, ses livres ont toujours eu l'habitude d'être portés par une sorte de rêverie, quelque chose de très impalpable qui fait que des choses arrivent d'elles-mêmes et repartent.

Mais, là, il y a quelque chose de précipité, comme s'il se dépêchait

Il y a comme une confrontation avec quelque chose qui l'empêche de laisser faire la rêverie. Il y a une sorte de difficulté, d'obstacles que je n'avais jamais ressenti dans les autres volumes".

Le livre

Écoutez l'intégralité des critiques échangées sur le livre :

10 min "Chevreuse" de Patrick Modiano Par Jérôme Garcin

📖 LIRE - Patrick Modiano : Chevreuse (Gallimard)

► LIVRE OUVERT | D'autres œuvres passées au crible des critiques du Masque et de la Plume sont à retrouver ici.

🎧 Chaque dimanche à 20h, retrouvez les critiques du Masque et la Plume, réunis autour de Jérôme Garcin, pour parler cinéma, littérature ou théâtre