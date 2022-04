Le journaliste et historien Bernard Bastide a compilé les lettres que le célèbre cinéaste a adressé à des écrivains, témoignant de son amour commun pour la littérature. Un certain goût pour le genre littéraire qui a toujours traversé le cinéma de la Nouvelle Vague. "Le Masque" est unanime !

Le livre présenté par Jérôme Garcin

On savait François Truffaut fou de littérature, en voici une nouvelle preuve. Le journaliste et historien du cinéma Bernard Bastide rassemble les lettres échangées entre 1948 (Truffaut avait 16 ans) et 1984 (il avait 52 ans). Le cinéaste des "Quatre Cents Coups" va mourir avec les auteurs qu'il a portés à l'écran, Henri-Pierre Roché ("Jules et Jim"), Maurice Pons ("Les Mistons"), David Goodis ("Tirez sur le pianiste"), Ray Bradbury ("Fahrenheit 451")…

Le plus drôle, c'est qu'il jugeait tout à fait immoral le pillage de la littérature par le cinéma. Lettres aussi échangées avec les trois écrivains que Truffaut admirait et qui l'ont vraiment longtemps accompagné, Jacques Audiberti, auquel il a confié une chronique dans "Les Cahiers du cinéma", Jean Genet, né comme lui de père inconnu et Jean Cocteau. Mais il écrit aussi à Elie Wiesel, Henry Miller, Milan Kundera, Graham Greene, François-Régis Bastide et de jeunes auteurs comme Jean-Marc Roberts ou François Weyergans, Jean-Louis Bory (qui lui reprochait de s'être fait ramasser par le système).

Avec, à la fin une réponse de Truffaut d'au moins dix pages, absolument magnifique, dans laquelle il dit : "Bons ou mauvais, mes films sont ceux que j'ai voulu faire, et seulement cela".

Jean-Claude Raspiengeas "les a trouvées passionnantes"

Pour Jean-Claude, c'est vraiment un livre qu'il faut avoir dans votre bibliothèque si vous aimez de base le cinéaste, car fondamentalement, tous ses films étaient profondément imprégnés par la littérature et l'écriture :

"On savait qu'il aimait écrire, on savait que la correspondance lui était vitale ; on avait su par des biographies qu'il conservait les copies des lettres qu'il avait envoyées lui-même.

C'est passionnant de s'enfoncer dans cette correspondance hétéroclite

Il se présente très souvent comme un autodidacte un peu emprunté, timide, qui se déteste, mais on s'aperçoit que la qualité du style d'entrée, à la fin de l'adolescence jusqu'à la fin de sa vie, dément cette modestie, on est stupéfait de voir la qualité de l'écriture.

Bernard Bastide insiste beaucoup sur la façon très touchante dont Truffaut a essayé de se refaire une famille à travers tous ses créateurs, accompagnée de l'audace qu'il a pour aller les chercher. Quand on a le statut que finit par avoir Truffaut dans le monde intellectuel et le monde du cinéma, le nombre de gens qui le sollicitent en douce pour être adaptés par lui".

Nelly Kapriélan a elle aussi adoré !

Pour la critique des Inrocks, les correspondances traduisent la grande admiration du monde littéraire à l'égard du plus grand cinéaste de l'histoire du cinéma français.

NK : "J'ai trouvé ça vraiment génial. J'ai adoré. J'ai découvert ce jeune homme qui est déjà d'une intensité, d'un romanesque comme son personnage Antoine Doinel et qui, tout de suite, commence à écrire, à être pris très au sérieux par des écrivains très célèbres. Les lettres de Cocteau et de Genet sont admirables, d'une concision, et d'une drôlerie ! Notamment Cocteau qui lui demande toujours des services !"

Tous se rendent compte à qui ils ont affaire : un jeune homme pas comme les autres, habité par l'art, et qui savait écrire !

Arnaud Viviant salue "les correspondances du plus littéraire des cinéastes de la Nouvelle vague"

Le journaliste pour la revue Transfuge, a lui aussi été totalement conquis par la facette littéraire du cinéaste français qui ne fait que d'accroître davantage le génie du grand ponte du cinéma français.

AV : "Ce qui est très étonnant, c'est qu'il soit allé chercher David Goodis dont personne ne parlait à l'époque, ou encore Ray Bradbury ! Car il a eu le projet d'adapter les "Chroniques martiennes" puis il a finalement choisi "Fahrenheit 451".

C'est beau comment il parle de production de son travail et jamais de lettres pendant les tournages

Olivia de Lamberterie applaudit car "tout est bien dans ce livre !"

Olivia n'a rien d'autre ajouté si ce n'est que, en plus d'avoir adoré, elle salue plein de petites anecdotes qui l'ont énormément fait rire au passage !

OL : "C'est formidable. Et ce qui est fascinant, c'est que ce sont des lettres qui sont très souvent professionnelles, sauf la correspondance avec Louise de Vilmorin qui est extraordinaire. Ils ont 30 ans d'écart, mais elle est chatounesque avec lui ! Nous sommes en 1952 et il lui fait un petit compliment :

"83 ans, me disiez-vous avoir ? Permettez-moi de vous dire que vous en portez le tiers, et en plein jour".

C'est magnifique ! Sauf que ce qui est encore plus génial, c'est que, après, j'ai regardé quel âge elle avait, elle n'avait que 50 ans et elle lui fait croire qu'elle en a 83. Cette petite anecdote, m'a absolument ravie !

Tout est bien !

Il y a aussi des lettres très belles où il défend Jean-Pierre Léaud, qui a joué dans "L'Éducation sentimentale", et qui était tout le temps ivre mort".

Le livre

Écoutez l'intégralité des critiques échangées sur le livre :

