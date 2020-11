«Dépeint comme un être Misogyne et provocateur, Charles Baudelaire est l’être le plus désagréable que la terre ait porté et pourtant Jean Teulé arrive à nous le faire aimer. Tout est vraie dans ce petit bijou de livre. » Leila Kaddour-Boudadi

Jean Teulé et sa iographie de Charles Baudelaire © AFP / Joel Saget

Jean Teulé était l’invité de Leila Kaddour-Boudadi et Daniel Morin le mercredi 21 octobre pour Crénom Baudelaire ! paru aux éditions Mialet Barrault. Réécouter La bande originale.