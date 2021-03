"L’auteure donne vie à un cortège d’éclopés, de cœurs blessés et d’oubliés, entre l’Alsace, la vallée de la Roya et son Sénégal natal. Un éloge vibrant et incarné de la fraternité." Augustin Trapenard

Fatou Diome, "Partageons l'idée d'une protection collective..." © AFP / Torstein Silz DDP

Fatou Diome était l'invitée d'Augustin Trapenard pour évoquer "De quoi aimer vivre", son nouveau recueil paru aux éditions Albin Michel.

