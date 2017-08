L'académicien Erik Orsenna publie chez Stock un ouvrage consacré au plus célèbre des fabulistes : Jean de La Fontaine.

"La Fontaine Une école buissonnière" Erik Orsenna (détail de la couverture) © Editions Stock

La Fontaine, une école buissonière n'est pas une biographie mais une "promenade" dans l'univers de Jean de La Fontaine, auteur de 240 fables et 60 contes, qui disait :"Je me sers d'animaux pour instruire les hommes".

C'est Erik Orsenna lui-même qui en parle le mieux :

Depuis l’enfance, il est notre ami. Et les animaux de ses Fables, notre famille. Agneau, corbeau, loup, mouche, grenouille, écrevisse ne nous ont plus jamais quittés.

Malicieuse et sage compagnie !

Mais que savons-nous de La Fontaine, sans doute le plus grand poète de notre langue française ?

Voici une promenade au pays vrai d’un certain tout petit Jean, né le 8 juillet 1621, dans la bonne ville de Château-Thierry, juste à l’entrée de la Champagne. Bientôt voici Paris, joyeux Quartier latin et bons camarades : Boileau, Molière, Racine.

Voici un protecteur, un trop brillant surintendant des Finances, bientôt emprisonné. On ne fait pas sans risque de l’ombre au Roi Soleil.

Voici un très cohérent mari : vite cocu et tranquille de l’être, pourvu qu’on le laisse courir à sa guise.

Voici la pauvreté, malgré l’immense succès des Fables.

Et, peut-être pour le meilleur, voici des Contes. L’Éducation nationale, qui n’aime pas rougir, interdisait de nous les apprendre. On y rencontre trop de dames « gentilles de corsage ». Vous allez voir comme La Fontaine ressemble à la vie : mi-fable, mi-conte. Gravement coquine.

► Le livre publié aux éditions Stock est à retrouver ici

Feuilletez les premières pages de l'ouvrage :

Aller plus loin