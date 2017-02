Son nom a été annoncé par Eva Bettan et Marc Fauvelle ce matin : c’est Elisabeth Badinter qui sera la présidente du 43e jury du Livre Inter.

Son nom a été annoncé par Eva Bettan et Marc Fauvelle ce matin dans le journal de 8h : c’est Elisabeth Badinter qui sera la présidente du 43e jury du Livre Inter.

Elle était invitée au micro de Marc Fauvelle :

J’aime les livres, passionnément.

Je pense que la lecture est mon activité principale, et l’idée de confronter les avis de grands lecteurs, même si ce ne sont pas des professionnels, mais en tous les cas de grands lecteurs, et de voir comment se passent les échanges, voir comment on va arriver, in fine, à trouver le lauréat de cette année, ça m’intéresse énormément. C'est une nouvelle aventure pour moi.

Même si la dispute littéraire peut être parfois un peu trop sophistiquée à mon goût, les échanges sont en général significatifs des individus, ils révèlent les individus, ça c’est toujours intéressant.

Quelle présidente sera Elisabeth Badinter ?

La spécificité du Livre Inter est d'être décerné par un jury composé d'auditeurs / lecteurs.

Marc Fauvelle lui a demandé quelle présidente elle pensait être :

Une présidente attentive !

Elle précise : Surtout, il faudra que je retienne un peu mes passions, que je les laisse décider. [Je serai une présidente] attentive aux paroles qui vont être données à ce moment-là.

