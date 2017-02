Elisabeth Badinter, philosophe féministe, est présidente du 43e Prix du Livre Inter. Elle était au micro de Marc Fauvelle et d'Eva Bettan à 8h20 mardi 7 février

Elisabeth Badinter : "Si les hommes lisent moins, ils sont probablement moins intelligents" © Getty / Flashpop

Mardi 7 février était lancé le 43e Prix du Livre Inter. Ce prix a la particularité d'être décerné par un jury composé de grands lecteurs auditeurs de France Inter, strictement paritaire (12 hommes et 12 femmes), sous la présidence d'un écrivain de renom. Pour cette 43e édition, c'est la philosophe féministe Elisabeth Badinter qui assumera ce rôle ; elle répondait aux questions de Marc Fauvelle et Eva Bettan à 8h20 et à celles des auditeurs à 8h40.

► Inscrivez-vous et devenez juré du livre inter 2017

Dans cette deuxième partie, Eva Bettan notait que, pour une fois, la parité joue au détriment des femmes puisque "70 à 75% des lettres reçues à France Inter sont écrites par des femmes".

À Marc Fauvelle qui s'en étonnait, Elisabeth Badinter a eu cette réponse surprenante :

Ce sont [les femmes] qui s’enrichissent le plus. Ce sont elles qui trouvent à travers la lecture l’occasion de combattre des préjugés, ne pas rester dans des stéréotypes acquis une fois pour toutes.

Le lecture est une ouverture sur le monde, dont on ne peut pas se passer.

Laissez-moi vous dire que si les hommes lisent moins, ils sont probablement moins intelligents.

Bernard Guetta : Mais enfin, tout de même, qu’est ce que ça veut dire ?

Elisabeth Badinter : Quand on ne lit pas, on n’a pas cette occasion de réfléchir, de remettre en question des affections, des pensées, des idées, des raisonnements. La lecture vous secoue.

Bernard Guetta : C’est une généralisation invraisemblable ! C’est du sexisme à rebours.

Elisabeth Badinter : Je dis que si les hommes ne lisent pas autant que les femmes, il y a des chances qu’ils soient moins intelligents, moins ouverts…

Bernard Guetta : Ah, c’est le résultat pas la raison…

Aller plus loin

► ECOUTEZ Elisabeth Badinter s’est par ailleurs exprimée également sur l’affaire Pénélope Fillon, sur la laïcité, le port du voile… Écoutez l’entretien en entier d’Elisabeth Badinter avec Marc Fauvelle

► Inscrivez-vous et devenez juré du livre inter 2017

► LIRE AUSSI | Quels sont les deux livres préférés d'Elisabeth Badinter ?