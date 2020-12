« Un festival étourdissant et absolument hallucinant de ce à quoi le monde du vivant nous convie et que l’on n’a pas envie de voir. La diversité des plantes, des arbres, des animaux nous offrent des modèles d’invention sexuelle et de possibilités de survie… une véritable orgie du vivant. » Laure Adler

Pascal Picq © Maxppp / Alexandre Marchi

Le paléoanthropologue Pascal Picq était l’invité de Laure Adler à l’occasion de la parution de son ouvrage " Et l'évolution créa la femme " chez Odile Jacob.

🎧 ECOUTER L’heure bleue du 26 novembre.