À la recherche du temps présent !

Le Bord de la Mer à Palavas ou L'Artiste Devant la Mer 1854 - Gustave Courbet Huile sur toile Musée Fabre Montpellier © Bridgeman Images

Le festival Etonnants voyageurs s’amarre à nouveau à Saint-Malo, son port d’attache.

L’esprit du festival demeure intact et retrouve son belvédère emblématique qui, une fois n’est pas coutume, sera le lieu de rendez-vous unique des grands débats, Café littéraire, grands entretiens et lectures poétiques. Pour le public, c’est une édition gratuite en ligne et en direct. C’est aussi un festival dans la ville avec des dédicaces dans les librairies malouines, des échanges avec les jeunes dans les établissements scolaires et une exposition au pôle culturel La Grande Passerelle

Le climat qui s’emballe, les démocraties mises à l’épreuve, un mystérieux virus qui se déploie à l’échelle de la planète, un monde confiné, alors que pour le bien de tous nous devons affronter le rétrécissement de nos libertés individuelles… Ce que nous vivons depuis plus d’un an est digne d’une série de science-fiction. Loin du brouhaha des plateaux télé et de l’information en continu qui attisent les peurs et les colères, nous souhaitons que le festival demeure ce laboratoire de la pensée où les artistes se rencontrent, les mots s’entrechoquent, les cultures se frottent… Des amitiés naissent, des projets émergent, des discussions s’amorcent.

Mélani LE BRIS Directrice adjointe

Un festival en direct

► Le Palais du Grand large reste la figure de proue d’Etonnants voyageurs : le festival investit le dernier étage, où seront accueillis 50 invités, face à la mer, pour des rencontres, des tables rondes, des cafés littéraires et des grands entretiens en solo.

Un lieu de grands débats : Grands débats de fond autour des enjeux de la littérature, du rôle de l’écrivain face aux péripéties que traverse notre monde contemporain. Un lieu de rencontre entre essayistes, romanciers, poètes, cinéastes… dont l’œuvre entre en résonance avec les enjeux de notre société.

Un lieu de grands entretiens et de rencontres : Animé par Jean-Luc Hees , un moment privilégié avec un auteur sur son itinéraire d’écrivain, ses amitiés littéraires, son écriture et son rapport à la création. Ces entretiens seront entrecoupés de rencontres à plusieurs, autour des thèmes du festival.

, un moment privilégié avec un auteur sur son itinéraire d’écrivain, ses amitiés littéraires, son écriture et son rapport à la création. Ces entretiens seront entrecoupés de rencontres à plusieurs, autour des thèmes du festival. Un lieu café littéraire : Ce lieu est né en même temps que le festival il y a 32 ans, il vous propose des rencontres avec les auteurs invités afin d’évoquer leur dernier livre et donner aux lecteurs l’envie de les découvrir. Animé par Maëtte Chantrel avec la complicité de Michel Abescat et Pascal Jourdana.

avec la complicité de et Un espace de lecture et un lieu dédié à la poésie : Plus que jamais le monde a besoin de poème en ce moment. Un espace de lecture et d’échange autour d’ Yvon Le Men en lien avec les différentes thématiques du festival.

en lien avec les différentes thématiques du festival. Des films à découvrir sur une plateforme dédiée : Une douzaine de documentaires pour prolonger les axes du festival littérature. En diffusion sur la plateforme cinecapsule.com

► Le Festival à Saint Malo ce sont aussi :

Des dédicaces en librairie : Les conditions sanitaires ne permettent pas d’organiser de salon du livre cette année. Qu’à cela ne tienne, les invités iront rencontrer leurs lecteurs dans les libraires, qui elles, restent ouvertes et peuvent accueillir du public.

: Les conditions sanitaires ne permettent pas d’organiser de salon du livre cette année. Qu’à cela ne tienne, les invités iront rencontrer leurs lecteurs dans les libraires, qui elles, restent ouvertes et peuvent accueillir du public. Des illustrateurs à la rencontres des lycéens malouins : ils présenteront leurs originaux aux élèves, dans les classes, pour un moment de découverte toujours très émouvant. Mais aussi des rencontres dans des établissements scolaires et des ateliers autour de l’art postal dans des collèges et d’autres ateliers dans des écoles primaires.

► Les invités sont nombreux et vous pouvez les découvrir en totalité sur le site Etonnants voyageurs.

► Michel Lebris, au cœur du festival pour ses 30 ans :

Depuis 1990, le festival est tout entier l’émanation de la pensée de Michel Lebris. On y retrouve ses amitiés littéraires pour Stevenson, l’Ouest américain, sa passion pour le romantisme allemand, pour la Bretagne et ses paysages. On y a rencontré les auteurs qui ont illuminé sa jeunesse, sa passion pour le Grand Dehors, ses émerveillements face au pouvoir de la fiction.

Le plus bel hommage qui pouvait être rendu à Michel Lebris, cette année de ces 30 ans, est de faire que le festival se déroule malgré un contexte sanitaire compliqué. Le questionnement des temps présents le passionnait, alors, le festival fera en sorte que Michel Lebris soit présent dans chacune de ses rencontres, à travers les thèmes qui lui étaient chers, mais aussi à travers des lectures d’extraits de ses textes.

► De grands débats vous attendent également comme Penser le temps présent, la littérature a-t-elle une couleur de peau, un genre, une classe sociale ? Le pouvoir de l’imagination, la Nature humaine, S’engager, Nous sommes plus grands que nous, Les territoires de l’enfance, d’un nécessaire décentrement du regard, Emporté par le souffle, l’aventure est l’essence de la fiction ou des rencontres avec la poétique du vivant, la science-fiction pour dire les temps présents, redonner de l’espoir à notre futur et tant d’autres !

Un festival virtuel

Tout au long des 3 jours de festival, 4 chaînes en direct, en continu et en simultané. De 10 heures à 19 heures et en replay. Ce site prendra le visage d’une plateforme vidéo avec 4 chaînes en continu et en simultané. Les débats commenceront, comme en temps de festival habituel, à 10 heures, et jusqu’à 19 heures. Les chaînes en direct seront accessibles sur le site etonnants-voyageurs.com et hébergées sur Youtube. Seront organisés également des directs sur le Facebook @FestivalEV, en partage également avec les libraires partenaires. L’ensemble des rencontres sera mis en ligne en replay au fur et à mesure sur la plateforme VIMEO où seront hébergées toutes les vidéos du festival depuis sa création, dans différentes chaînes, chaque année. L’occasion de retrouver toute la mémoire de 30 ans d’Étonnants Voyageurs.