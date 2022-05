Ré-enchanter le monde !

Etonnants voyageurs vous donne rendez-vous à Saint-Malo pour célébrer la puissance de la littérature-monde, tant francophone qu’étrangère, et ré-enchanter le réel.

Au programme de cet étonnant festival, vous pourrez vous attarder dans une vingtaine de lieux* à travers Saint-Malo pour des rencontres, des cafés littéraires, des grands entretiens, des débats, des lectures et des projections. Le salon du livre rassemble 300 éditeurs, des expositions d’œuvres originales, un festival jeunesse, des rendez-vous dans les quartiers de Saint-Malo…

ETONNANTS VOYAGEURS Salon du livre / G. Le Ny

Des grands noms aux nouveaux venus, 150 invités – écrivains, dessinateurs, photographes, musiciens, cinéastes – seront présents pour partager leur regard sur le monde en plein bouleversement.

Parmi les 150 invités d’Étonnants Voyageurs 2022 : Franck Bouysse, Doan Bui, Javier Cercas (Espagne), Sorj Chalandon, Patrick Chamoiseau, Richard Flanagan (Australie), Pete Fromm (États-Unis), Riad Sattouf, Nancy Huston, Kapka Kassabova (Bulgarie), Andreï Kourkov (Ukraine), James Meek (Royaume-Uni), Akira Mizubayashi (Japon), Leonardo Padura (Cuba), Judith Perrignon, Alice et Atiq Rahimi, Felwine Sarr (Sénégal), Leïla Slimani, Katherena Vermette (Canada)...

ETONNANTS VOYAGEURS_Salon du livre_Russel Banks en signature / G. Le Ny

Face aux flux d'information et au brouhaha des réseaux sociaux, le festival invite à faire un pas de côté pour écouter la parole des écrivains et célébrer la puissance de la littérature : une autre manière d'appréhender le monde pour entrevoir d'autres possibles.

ETONNANTS VOYAGEURS Salle Maupertuis / G. Le Ny

Il ne s’agit pas d’occulter les ombres, mais de les traverser, de jouer avec elles. Faire ce pas de côté qui nous permet de voir le monde autrement. Se servir de la matière du monde et la transfigurer pour entrevoir d’autres possibles. Laisser notre imaginaire féconder le réel pour le rendre plus habitable. Tous à leur manière, les écrivains ré-enchantent le monde et nous en avons besoin.

►►► Mais le festival Etonnants voyageurs est aussi une passerelle cinématographique qui vous propose de découvrir 40 films sur trois jours de projection avec des rencontres autour de 20 réalisateurs invités à présenter leur film.

ETONNANTS VOYAGEURS_Le Café littéraire / G. Le Ny

En mettant l’accent sur des œuvres documentaires fortes, le festival se fait le témoin d’un regard particulier de cinéastes et d’une écriture proche du « Creative Non Fiction ».

Plus que jamais, le cinéma s’intègre à la programmation générale du festival. Les films, toujours diffusés en version originale et dans leur version longue, sont choisis et sélectionnés en fonction des axes thématiques et du sens qu’ils apportent aux réflexions du festival. Une complémentarité avec la littérature qui permet de mettre en commun le même souci du réel : dire le monde

►►► L’univers visuel explose et Etonnants voyageurs vous invite encore au voyage. Cinq expositions d’envergure vous attendent cette année à Saint-Malo.

Bandes dessinées : Mondes rêvés - La Chapelle Saint-Sauveur

- La Chapelle Saint-Sauveur Benoît Sokal et le paradis perdu - Palais du Grand Large, rotonde Jacques Cartier

- Palais du Grand Large, rotonde Jacques Cartier Jerusalem, to the last past, Exposition photographique de David Sauveur - Palais du Grand Large ou Chapelle Saint-Sauveur

Exposition photographique de - Palais du Grand Large ou Chapelle Saint-Sauveur Exposition jeunesse : Au cœur de la nature - La Chapelle Saint-Sauveur

- La Chapelle Saint-Sauveur Martin Jarrie, le géant de la peinture, qui dévore avec les yeux - Le 4e lieu

