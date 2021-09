"Compilation de citations" ou "livre juste sur l’insomnie, parfois bouleversant" ? Les critiques littéraires de l'émission culturelle du dimanche soir ne sont pas d'accord sur cet ouvrage qui mêle citations et récit autobiographique.

La présentation de Pas dormir par Jérôme Garcin

"La première phrase du livre est : "J'ai perdu le sommeil. Je me suis retournée sur mes pas, et il ne me suivait plus. Il s'était détaché de moi et j’errais sans lui dans la nuit." La romancière de Naissance des fantômes souffre d'insomnies depuis très précisément vingt ans, la naissance de son premier enfant.

Comme elle a essayé en vain toutes les méthodes (somnifères, méditation, tisanes, vin rouge…), elle en appelle à tous les insomniaques de la littérature : Proust, bien sûr, qui "longtemps ne s'est pas couché de bonne heure" qui carburait au chloral, Marguerite Duras qui buvait huit bouteilles de vin par jour, Kafka, le Saint-patron de l’insomnie, Cioran ou Gide…

J’ai trouvé ça à la fois très drôle et effrayant.

C’est plein de photos personnelles, parfois intimes, de nuits blanches en Afrique, de consultations chez un somnologue… Et ce livre m’a empêché de dormir pendant des nuits et des nuits…"

Frédéric Beigbeder : "Une compilation de citations"

"Je n'ai pas du tout eu ce problème parce que le titre Pas dormir est de la publicité mensongère : il donne sommeil. Dans la liste des choses à faire pour retrouver le sommeil, Marie Darrieussecq a oublié 'lire son livre'. Ça marche très bien !

Plus sérieusement, je trouve qu’il y a beaucoup de choses bien écrites et touchantes. On peut y piocher des jolies choses. Et l'insomnie est un vrai sujet. C’est intéressant. Mais j'ai un problème avec l'abondance de citations et ce mélange de genres.

On pourrait appeler Pas dormir "un roman Google" : elle a tapé dans le moteur de recherche "insomnie. Puis elle a mis dans son livre tout ce qu’elle a trouvé."

Jean-Claude Raspiengeas : "Lisez-le, vous trouverez le sommeil"

"Je l'ai lu en plein jour, et page 54 pof ! Je me suis endormi. J’ai trouvé Pas dormir soporifique et assommant. Et mon corps a suivi. Mais quand je me suis réveillé, c'était comme la sieste sur l'autoroute : j'étais plein d'énergie. J’ai dû sombrer au bon moment. Ensuite quand je l'ai repris, je l'ai trouvé pas inintéressant.

Alors évidemment, Pas dormir est un herbier de citations. C'est un peu un fourre-tout de copié-collés. Mais on peut y piocher des choses intéressantes. La révélation de son propre alcoolisme pour essayer de lutter contre l'insomnie est très audacieuse.

Marie Darrieussecq raconte toute sa vie, qu'elle a eu plein d'amants... Comme elle s’aime beaucoup, elle se cite souvent dans le livre : elle renvoie dans ses notes de bas de page vers son œuvre. Puis elle met des photos d'elle… A un moment, elle cite Marguerite Duras qui disait que l'insomnie débouche sur "la grande intelligence"...Hum"

Olivia de Lamberterie : "Insomniaque, j’ai adoré ce livre"

"J'adore ce livre. J'étais comme chez moi. Je ne dors pas non plus, j'ai trouvé dans ce livre une petite tribu d'amis. Pas Dormir ne ressemble à rien d'autre. Ce n’est ni un récit, ni une encyclopédie, ni un roman autobiographique. C'est une tentative d'épuisement de l'insomnie.

C’est pour moi, un livre "Perécien" qui colle avec le sujet. C'est un livre juste.

On a beau vous dire la phrase la plus bête du monde : "tu es fatigué, tu vas dormir".... Perdre le sommeil est un calvaire, c’est horrible. On a l’impression que tout le monde part dans une traversée, et que soi, on reste à l'écart.

Marie Darrieussecq raconte très bien le mépris des dormeurs envers les insomniaques qui sont vus comme des simplets.

Au milieu, du livre un passage m’a bouleversé. Il évoque un livre caché, la vraie raison pour laquelle elle ne dort pas. Je ne vais pas vous raconter, mais c'est un fantôme. Toute l'œuvre de Marie Darrieussecq est hantée par des revenants.

Et au milieu du livre, moi, j’ai pu pleurer alors qu'elle très drôle. Elle fait preuve d'une belle auto-dérision pour raconter qu'elle est alcoolique… La photo de tous ses somnifères m’a fait baver. Je veux la même pharmacie ! Je voulais arracher la page. Puis tout à coup, il y a le fantôme d'un petit garçon mort et c'est sublime. Elle dit très clairement qu'elle a cessé de dormir à la naissance de ses enfants. Leur arrivée lui a rappelé que les enfants sont mortels. C’est très beau.

Arnaud Viviant : "C'est très réussi"

Arnaud Viviant : "Je suis d'accord avec Olivia. Je trouve Pas dormir très réussi. Marie Darrieussecq veut épuiser fictivement le sujet de l'insomnie avec tout ce qu'il faut de l'autobiographie. C'est un livre "transgenre" : il mêle à la fois l'autobiographie et les récits de voyages. Elle a énormément voyagé, en Afrique en particulier. Il y a un chapitre sur les animaux remarquable, même si on ne voit pas forcément le rapport avec l’insomnie.

Oui, celle est narcissique, mais son narcissisme est très joyeux. Surtout, elle parvient à être intelligente et rigolote sur un sujet à priori pas très drôle."

