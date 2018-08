Si vous ne voyagez pas cet été, voici un livre dépaysant - pas forcément réjouissant mais en tous cas dépaysant : "Saisons du voyage" de Cédric Gras (celui que Sylvain Tesson avait emporté avec lui en Russie dans son épopée napoléonienne en side-car). Qu'en ont pensé les critiques du "Masque & la Plume" ?

L'écrivain nomade Cédric Gras, à qui on doit Le Nord c’est l’Est et La mer des cosmonautes fait paraître cet été Saisons du voyage…

Dans ce recueil d’aventures, celui qui a vécu à Vladivostok, à Donetsk, à Kharkov, rassemble ses souvenirs du Tibet, de la Mongolie, de l’Albanie, du Pakistan, de l’Islande, partout où il vitupère son époque et le tourisme de masse, qui « proscrit la rencontre et folklorise le dépaysement » :

Et aussi :

L’exploration n’est plus guère possible que là-haut, dans le ciel constellé. La Terre est ronde. On s’est trompé d’époque. On a raté nos vies. Il nous reste la poésie.