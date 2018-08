Littératures & cultures d'Amérique du Nord AMERICA 2018 mettra à l’honneur les littératures du Canada avec une trentaine d’écrivains invités, anglophones et francophones, et accueillera également des invités venus du Mexique, de Cuba, d’Haïti et des Etats-Unis.

Festival America ©

Fidèle à sa tradition de mélanger les invites du continent Nord- Américain, le festival AMERICA élargit notre horizon littéraire.

Soixante-dix auteurs venus de toute l’Amérique du Nord qui écrivent en français, en espagnol ou en anglais, et qui disent le monde à travers la fiction prendront part à la centaine de rencontres qui compose la programmation de ce festival unique, dans une dizaine de lieux à travers la ville de Vincennes.

Une vingtaine de rencontres permettront de découvrir le Canada à travers les œuvres des invités, qui échangeront sur des questions de société, le problème douloureux des migrants qui nous concerne tous au-delà des frontières ou les relations aux Premières Nations (peuples amérindiens).

Festival America / Geoffrey Froment

Que signifie être Canadien aujourd’hui ? Quel regard les auteurs canadiens portent-ils sur leur pays ? Sur les Etats-Unis de Donald Trump ? Ou en sont les rapports entre anglophones et francophones ?

Parmi la délégation canadienne, de nombreux jeunes auteurs - dont plusieurs québécois - feront leurs débuts sur la scène littéraire française. Nul doute que le public français saura leur faire un accueil des plus chaleureux.

L’autre grande thématique de cette édition 2018, ce sont « Les Mots de la Littérature ». Sous la forme d’un abécédaire, les écrivains vont échanger sur la ou les thématiques qu’ils abordent dans leurs livres et expliquer pourquoi ils ont choisi de traiter d’un sujet en particulier. Plusieurs grands débats vont rassembler des auteurs autour de sujets aussi divers que le souvenir de l’esclavage, la présidence Trump ou encore les femmes et les hommes à l’ère du mouvement #MeToo. Depuis sa création au lendemain des attentats du 11 septembre, le festival a toujours souhaite que les questions qui bouleversent nos sociétés soient au cœur de sa programmation.

Enfin, d’autres temps forts rythmeront ce week-end festif et littéraire : la présence exceptionnelle à Vincennes de John Irving à l’occasion du quarantième anniversaire de la parution du Monde selon Garp, l’hommage à un « Maitre » : Philip Roth, l’amical salut – par vidéo interposée - d’une romancière qui nous est chère : Margaret Atwood, la réunion inédite en France de quatre lauréats du prestigieux prix Pulitzer, ou encore le festival jeunesse imagine pour les lecteurs de demain.

John Irving / Eva Irving

Après chaque édition du festival tous les auteurs qui y ont participé font part de leur grande joie d’avoir vécu des moments remarquables tant ces réunions d’écrivains sont rares sur leur continent. C’est une fois encore avec énormément de joie que nous les accueillerons à Vincennes en septembre prochain.

Source Festival America