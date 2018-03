Un festival pour lire et raconter le monde

Festival Le Livre à Metz © édition 2018

Le festival Le Livre à Metz - Littérature & Journalisme se tient chaque année au printemps dans la capitale Lorraine.

Pendant quatre jours et dans toute la ville, des temps de rencontres privilégiés entre les auteurs et leurs lecteurs rythment la vie de la cité.

Ce rendez-vous unique en France permet de croiser les expériences et d’explorer le réel en offrant un large panorama des questions d'actualité autour de 220 invités dont des auteurs et journalistes étrangers. 35 000 visiteurs fréquentent la manifestation, et plus de 70 événements thématiques sont proposés à tous les publics. La manifestation accueille également une soixantaine d’auteurs régionaux.

Dans sa mission de sensibilisation au livre et à l’écrit, l’association Le Livre à Metz développe aussi des ateliers d’écriture en direction du public scolaire en amont et pendant le festival, des échanges avec L’Université de Lorraine, des interventions d’auteurs à l’hôpital, en maison de retraite, à l'Institut National des Jeunes Sourds ou au centre pénitentiaire et propose aussi un programme annuel de rencontres en marge de la manifestation.

THÉMATIQUE 2018 : "LIBERTÉS !"

Pour cette édition 2018, la nouvelle thématique s’intéresse à ceux qui accordent leur vie à leurs idéaux, les défendent chacun à leur manière – chez soi, en société, en politique, dans leur métier…

Dans ce monde rude aux lendemains incertains, nous l’avons souhaitée résolument positive, tournée vers l’avenir afin de témoigner que le futur peut être plus serein et plus juste. Avec toujours l’intention de s’adresser à tous les publics, ce thème propose une réflexion sur nos libertés et leurs évolutions dans l’avenir au travers de multiples questions.

Que deviendront les libertés dans la presse alors qu’elles sont malmenées aujourd’hui ?

Qui sommes-nous et comment nous intégrons-nous dans la société ?

Sommes-nous vraiment tous libres et égaux ou la bataille ne fait-elle que commencer ?

Le travail nous libère-t-il ?

Quel avenir nous promettent la science et ceux qui la font ?...

Et tant d’autres questions passionnantes qui seront aussi abordées.

Alors rendez-vous place de la République pour trois jours de fête autour du livre et de l’écrit et retrouvez des romanciers, des journalistes, des essayistes, des philosophes, des dessinateurs qui prendront tous la liberté de confronter leur point de vue et partager leur vision du monde d’aujourd’hui et de demain.

Source Le livre à Metz