Le festival Le Livre à Metz - Littérature & Journalisme se tient chaque année au printemps dans la capitale Lorraine.

Festival Livre à Metz 2017 © BAUER ALEXANDRE

Pendant trois jours et dans toute la ville, des temps de rencontres privilégiés entre les auteurs et leurs lecteurs rythment la vie de la cité. Le Festival Le livre à Metz , un rendez-vous unique en France, permet de croiser les expériences et d’explorer le réel en offrant un large panorama des questions d'actualité autour de 220 invités dont des auteurs et journalistes étrangers. 35 000 visiteurs fréquentent la manifestation, et plus de 70 événements thématiques sont proposés à tous les publics. La manifestation accueille également une soixantaine d’auteurs régionaux.

Dans sa mission de sensibilisation au livre et à l’écrit, l’association Le Livre à Metz développe aussi des ateliers d’écriture en direction du public scolaire en amont et pendant le festival, des échanges avec L’Université de Lorraine, des interventions d’auteurs à l’hôpital, en maison de retraite, à l'Institut National des Jeunes Sourds ou au centre pénitentiaire et propose aussi un programme annuel de rencontres en marge de la manifestation.

2019 est l’année de tous les désirs, thématique de cette 32e édition qui propose une programmation exaltante, lumineuse, où se déclineront les multiples figures du désir.

Toujours ancrées dans l’actualité, les rencontres s’inspirent des préoccupations de tous, tant pour le quotidien que pour l’avenir. Au programme : de l’amour, des émotions, de l’art salvateur, des désirs de changements sociaux, de nature, d’intégration, de culture, d’engagements, d’Europe et d’autres, plus noirs, comme la vengeance ou la frustration. Avec toujours l’intention de s’adresser à tous les publics, le festival propose une réflexion actuelle et essentielle grâce aux invités pendant les trois jours. Alors rendez-vous place de la République pour retrouver des romanciers, des journalistes, des essayistes, des philosophes, des dessinateurs qui ont tous le désir de partager avec vous leur vision du monde d’aujourd’hui et de demain !

Festival Livre à Metz 2017 / Marie Teyssier

► Le Festival Le livre à Metz vous invite à rencontrer Dany Laferrière, invité d’honneur de la manifestation, pour la soirée d’ouverture qui a lieu vendredi 5 avril à partir de 20h30 à l’Arsenal. Dany Laferrière s'est imposé comme une figure majeure de la littérature francophone. Les romans de son Autobiographie américaine, qui vont de Port-au-Prince à Montréal, sont tous traversés par une idée forte du désir. Il s'en expliquera en revisitant les épisodes de son parcours, de l'exil haïtien, la découverte de l'écriture, la période québécoise, jusqu'à son entrée à l'Académie française depuis 2015.

► D’autres auteurs seront également invités d’honneur dont :

- Carole Martinez, romancière et professeure de français. Son premier roman, Le cœ_u_r cousu, a été récompensé par quinze prix littéraires. Son deuxième, Du domaine des murmures, a reçu le prix Goncourt des lycéens en 2011. Son dernier, La Terre qui penche (Gallimard) confirme son talent de conteuse. Son univers mêle magnifiquement magie et songe, sensualité et violence, petite et grande Histoire. C'est une belle représentante de la thématique «Désirs», elle qui porte plus particulièrement celui des femmes.

- Jean-Philippe Arrou-Vignod, professeur, éditeur et avant tout écrivain, est l'auteur d'une quarantaine de romans, tant pour les adultes que pour la jeunesse. Il est notamment reconnu pour ses séries Enquête au collège, les Histoires des Jean-Quelque-chose ou encore les albums de Rita et Machin. Il est aujourd'hui directeur de collection chez Gallimard Jeunesse.

- Yatuu est l'auteure de huit BD, mais surtout, d'un blog qu'elle tient depuis près de 10 ans. Les sujets de société qu'elle aborde, précarité, harcèlement scolaire ou encore féminisme, touchent une énorme communauté qui la soutient sur Tipee et Ulule. C'est d'ailleurs grâce aux contributions de ces mécènes anonymes qu'elle vit de la BD et qu'elle a publié son dernier ouvrage : Erika et les princes en détresse.

Vous pourrez découvrir des auteurs de BD, des auteurs jeunesses, des artistes, des auteurs en dédicaces, des rencontres avec les auteurs programmées dans différents lieux de la ville et bien d’autres surprises…

Retrouvez tout le programme de l’édition 2019 ici !

Source Festival Le livre à Metz