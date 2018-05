Chaque semaine, Valère Corréard dans "Social Lab" propose un coup de projecteur sur une tendance ou une initiative pour changer le monde & notre quotidien. Dans la continuité de cette chronique, voici le premier guide pratique destiné au grand public qui montre comment changer nos habitudes et réussir notre transition.

Changer d'ère, l'air de rien © Nat Mikles

L’objectif de ce guide est de donner à chacun la possibilité de s’approprier des initiatives ayant un impact social et environnemental positif, mais aussi des vertus sur le plan personnel, dans tous les domaines de la vie quotidienne.

Un ouvrage construit à partir des solutions, dans le but d’encourager chacun à s’améliorer sans culpabiliser, avec pragmatisme et réalisme. Partant du principe qu’il n’est pas si aisé de sortir de sa zone de confort et d’abandonner du jour au lendemain des habitudes bien ancrées, il propose au lecteur d’avancer pas à pas dans la compréhension de chaque grand sujet abordé : l’alimentation, les modes de consommation, l’habillement, la consommation d’énergie, la mobilité, l’information, l’implication citoyenne et la relation au temps.

Feuilletez le premier chapitre consacré à l'alimentation

Aller plus loin