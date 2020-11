Encourager les enfants et les adolescents à explorer la littérature dans toutes ses dimensions pour découvrir le plaisir de lire, développer l'imaginaire et comprendre le monde.

Belleville 2020 © Christophe Urbain © Akissi, dessin de Mathieu Sapin, scénario Marguerite Abouet, Gallimard Jeunesse, 2015 ©

Depuis toujours, France Inter consacre sur son antenne une large place à la littérature, et particulièrement en cette période où le monde culturel est à mal.

C’est tout naturellement que France Inter a souhaité soutenir l’édition 2020 du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse à Montreuil. En plein confinement, celui-ci se réinvente pour continuer à fêter le livre et la littérature jeunesse : des rencontres à distance, une exposition démultipliée La tête dans les images et une chaîne télé en partenariat avec la chaîne ViàGrandParis, qui diffuse toute la durée du salon, en direct et en replay.

Au programme :

► Mardi 1er décembre à 16h

Popopop d’Antoine de Caunes avec JUL, auteur de bandes dessinées

► Mercredi 2 décembre à 6h40

Capture d’écran de Dorothée Barba pour le lancement de la chaîne TV du salon

► Vendredi 4 décembre à 9h

Boomerang d’Augustin Trapenard avec son invité Timothée de Fombelle, auteur.

► Samedi 5 décembre 14h

La librairie francophone d’Emmanuel Khérad autour de la littérature jeunesse

► Dimanche 6 décembre à 17h

Barbatruc de Dorothée Barba pour une émission spéciale avec Antoine Doll, auteur, et Diane de Feyer, illustratrice, pour la BD Mortelle Adèle (éd. Tourbillon sous le label Globulle) et Riad Sattouf, auteur, pour la BD Esther (Ed Allary et en DVD)

Cette année, le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil se déploie autrement. Les 200 autrices et auteurs qui ont accepté l’invitation du Salon rencontreront, sous de multiples formes, leur jeune public.

En partenariat avec la chaîne viàGrandParis, le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis prend une nouvelle dimension en créant de toute pièce un programme de télévision original pour rencontrer son jeune public. La télé du Salon, présente la littérature jeunesse à l’école et à la maison

Diffusée du 2 au 7 décembre 2020, sur tous les écrans, partout en France et dans le monde, 24h/24, la télé du Salon, c’est six jours en direct et en replay avec des émissions inédites, de la poésie, des contes et des chansons, des reportages, des récréations, des films, des chroniques, de l’info… tout pour plaire aux petits et aux grands !