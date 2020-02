L’un des plus grands événements européens dédié aux livres. Lire, réfléchir, s’interroger, voyager.

Livre Paris © Collectif Emmanuel Nguyen Ngoc

Un festival littéraire à part entière, avec une programmation 360°, riche et exigeante, qui invite des grands noms de la littérature d'aujourd'hui et met en lumière les auteurs et les acteurs du livre de demain.

Pour cette 40e édition de Livre Paris, l'Inde sera le pays invité d'honneur. Une occasion exceptionnelle pour le public français de découvrir le foisonnement culturel et linguistique de la littérature, et plus largement, de l'édition indienne.

France Inter, véritable bibliothèque radiophonique, s’installe au cœur de l’un des plus grands événements européens dédié aux livres.

►►► Des émissions

► Vendredi 20 mars

10h - Grand bien vous fasse / Ali Rebeihi pour Les meilleurs livres psy, philo et développement personnel avec Christilla Pellé- Douël, Julien Bisson, Pascal Senk et JF Marmion

/ pour Les meilleurs livres psy, philo et développement personnel avec 13h30 - La terre au carré / Mathieu Vidard

/ 15h30 - La librairie francophone / Emmanuel Khérad (enregistrement pour une diffusion samedi 22 mars, à 15h)

► Samedi 21 mars

12h - Le grand face à face / Ali Baddou avec Natacha Polony et Gilles Finchelstein

► Dimanche 22 mars

11h – On va déguster / François-Régis Gaudry avec tous les chroniqueurs de l’émission

/ avec tous les de l’émission 14h - CO2 mon amour /Denis Cheissoux avec Allain Bougrain-Dubourg

Livre Paris - La librairie francophone E. Khérad/France Inter / Collectif Emmanuel Nguyen Ngoc

►►► Des rencontres avec des auteurs autour de leur livre

► vendredi 20 mars

11h30 - Emmanuelle Daviet pour InterClass’ (ESF Sciences humaines – France Inter)

► Samedi 21 mars

16h – Rendez-vous BD avec Manu Larcenet, Vincent Jarousseau, François Schuiten, Philippe Collin, Aleksi Cavaillez avec Jean-Christophe Ogier

►►► Des séances de lectures d’Oli / Espace Jeunesse

► dimanche 22 mars

►►► Dédicaces des auteurs de France Inter / Stand des éditions Radio France F 15

► vendredi 20 mars : Mathieu Vidard

► Samedi 21 mars : Laurent Valière, Jérémie Rousseau et Gérard Denizeau, Frédéric Pommier, Charline Vanhoenacker, François Schuiten, Manu Larcenet et Jean-Yves Ferri, Philippe Collin et Sébastien Goethals

► Dimanche 22 mars : François-Régis Gaudry, Susie Morgenstern, Delphine de Vigan et Blutch

Livre Paris / Collectif Emmanuel Nguyen Ngoc

Livre Paris, c’est aussi des rendez-vous inédits et spectaculaires qui accompagnent la programmation des différentes scènes et qui construisent Livre Paris.

Un événement éditorialisé autour d'un fil rouge qui s'ancre dans l'actualité littéraire et éditoriale la plus récente pour faire résonner des voix fortes et engagées qui interrogent le temps présent et tente d'écrire le monde de demain.

Un rendez-vous riche et diversifié qui propose au public chaque jour et sur chaque scène des rencontres variées, des plus intimes aux plus spectaculaires...

Un salon à dimension internationale qui valorise la présence des auteurs invités par nos partenaires internationaux en les intégrant à la programmation de chacune des scènes, et qui met à l'honneur des auteurs étrangers de premier plan.

Livre Paris / Collectif Emmanuel Nguyen Ngoc

►►► Des scènes pour vivre Livre Paris et découvrir les programmes :

Toutes scènes confondues, une trentaine de programmes permettront au public, durant une même journée, de rencontrer, d’écouter et de dialoguer avec les auteurs, dans des formats singuliers, inédits, voire spectaculaires. Par exemple:

Sur la Grande Scène , le programme EN COMPAGNIE racontera l’histoire d’un livre ou le chemin d’un écrivain en compagnie de celles et ceux qui l’ont entouré -musicien, éditeur, ami, modèle, toute leur «bande» sera sur scène. À noter d’ores et déjà, la rencontre exceptionnelle avec Riss et ses compagnons de Charlie Hebdo autour de son dernier livre Une minute quarante-neuf secondes (Actes Sud).

, le programme racontera l’histoire d’un livre ou le chemin d’un écrivain en compagnie de celles et ceux qui l’ont entouré -musicien, éditeur, ami, modèle, toute leur «bande» sera sur scène. À noter d’ores et déjà, la rencontre exceptionnelle avec et autour de son dernier livre Une minute quarante-neuf secondes (Actes Sud). Sur la scène Polar , le programme NOIR, C’EST NOIR(E)S ! offrira l’occasion de rencontrer celles qui font sortir le polar de la misogynie à l’heure du mouvement #MeToo.

, le programme offrira l’occasion de rencontrer celles qui font sortir le polar de la misogynie à l’heure du mouvement Sur la scène Agora , le programme À L’ÉPREUVE DES FAITS reviendra sur nos conceptions du réel, dans un monde où l’émotion et les théories du complot l’emportent souvent sur la raison.

, le programme reviendra sur nos conceptions du réel, dans un monde où l’émotion et les théories du complot l’emportent souvent sur la raison. Sur la scène BD/Manga/Comics , alors que les auteurs explorent de nouveaux modes de narration avec les espaces offerts par le numérique, plusieurs rencontres présenteront, dans un format spectaculaire, ces BD NOUVELLE GÉNÉRATION .

, alors que les auteurs explorent de nouveaux modes de narration avec les espaces offerts par le numérique, plusieurs rencontres présenteront, dans un format spectaculaire, ces . Sur la scène Young Adult, le programme POP LITTÉRATURE dessinera le portrait d'une génération en organisant une série de rencontres autour des questions sociales, culturelles, politiques, voire économiques, qui lui sont spécifiques.

le programme dessinera le portrait d'une génération en organisant une série de rencontres autour des questions sociales, culturelles, politiques, voire économiques, qui lui sont spécifiques. Sur la scène Jeunesse, 1H AILLEURS invitera les auteurs à conter des histoires venues d’un ailleurs proche ou lointain. Dépaysement et découvertes garantis !

Livre Paris / Collectif Emmanuel Nguyen Ngoc

Livre Paris / Collectif Emmanuel Nguyen Ngoc.

►►► Quelques invités : AbdAl Malik - Agnès b. - Joseph d’Anvers - Charles Berberian - Anne-Laure Bondoux - Michel Bussi - Arnaud Cathrine - Florence Cestac - Hugo Clément - Didier Daeninckx - Constance Debré - Esther Duflo - Claire Favan - Gaël Faye - Julia Kristeva - Pascal Perrineau - Pierre Pevel - Pascal Picq - Mazarine Pingeot - Sylvain Prudhomme - Riss - Coline Serreau - Benjamin Stora - Emmanuel Todd - Ruth Zylberman...

►►► 15 maisons d'éditionseront ainsi mises à l'honneur cette année

Albin Michel et Au Diable Vauvert (qui fêtera ses 20 ans en 2020) sur la Grande Scène

et (qui fêtera ses 20 ans en 2020) sur la Grande Scène Les Éditions Descléede Brouwer et Les Éditions de l’Observatoire sur la scène Agora

et Les sur la scène Agora Agullo et La Bête Noire (Robert Laffont) sur la scène Polar

et (Robert Laffont) sur la scène Polar L’École des Loisirs et Talents Hauts sur la scène Jeunesse

et sur la scène Jeunesse Actes Sud BD et L’Association (qui fêtera ses 30 ans) sur la scène BD/Manga/Comics

et (qui fêtera ses 30 ans) sur la scène BD/Manga/Comics Bragelonne (qui fêtera ses 20 ans) et Hugo & Cie (15 ans en 2020) sur la scène Young Adult

(qui fêtera ses 20 ans) et (15 ans en 2020) sur la scène Young Adult Trois aventures éditoriales sur la scène Coulisses de l’édition sont en cours de programmation

« Livre Paris » Parc des Expositions - Porte de Versailles