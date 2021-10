Pour la quatrième année consécutive, la Fnac, premier libraire de France, et France Inter, première radio de France, s’associent pour remettre le Prix BD Fnac France Inter.

Prix BD FNAC France Inter 2022 © Fnac France Inter

Parrainée par Antoine de Caunes, producteur de l’émission quotidienne de pop culture "Popopop" sur France Inter, cette récompense sera décernée par un jury grand public et professionnel, à la suite d’une sélection précédemment définie par les libraires Fnac, de 22 albums coup de cœur parus en 2021.

S’appuyant sur leur rôle de prescripteur culturel et défricheur de talents, la Fnac et France Inter, à travers ce Prix, popularisent le neuvième art auprès du public et leur offre la possibilité de découvrir cet univers dans toute sa diversité. Ce Prix témoigne également de l’ambition des deux acteurs de soutenir la création artistique.

DEVENEZ JURÉ DU PRIX BD FNAC FRANCE INTER : L’APPEL A CANDIDATURE EST LANCÉ

Dès ce 11 octobre et jusqu’au 14 octobre, les fans de bande dessinée ont la possibilité de déposer leur candidature sur le site www.prixbdfnacfranceinter.com pour devenir membre du Jury.

30 candidats seront retenus et auront pour mission de lire, évaluer et noter l’ensemble de la sélection des libraires Fnac et de la rédaction de France Inter, afin de choisir les albums finalistes.

Une commission finale se réunira pour élire l’album lauréat. Elle sera présidée par Antoine de Caunes et composée de journalistes spécialisés et de libraires Fnac.

Les noms des finalistes seront annoncés le 9 décembre. Le nom du lauréat sera révélé le 6 janvier 2022 en direct dans l’émission "Popopop" et recevra le Prix BD Fnac France Inter le soir-même.

La bande dessinée primée succèdera à "Carbone & Silicium" (Ankama Éditions), lauréat du Prix BD Fnac France Inter 2021.

LA SÉLECTION DES 22 BANDES DESSINÉES EN LICE POUR LE PRIX BD FNAC FRANCE INTER

UN IMPORTANT DISPOSITIF DE MISE EN AVANT DANS LES MAGASINS FNAC ET SUR FRANCE INTER

Pendant tout le mois de janvier et à l’occasion du "Mois de la BD", la bande dessinée est mise à l’honneur dans tous les magasins Fnac et sur Fnac.com.

Au lendemain de la remise du Prix BD Fnac France Inter, l’auteur lauréat bénéficiera d’une mise en avant de son ouvrage à la Fnac.

Sur France Inter, il sera reçu dans les programmes et soutenu par une campagne promotionnelle.

LA FNAC, FRANCE INTER ET LA BD…

À la Fnac, l’histoire de la bande dessinée commence dès 1974 avec l’inauguration de la première librairie de l’enseigne, au sein de la Fnac Montparnasse.

Avec plus de 9,5 millions de BD vendues chaque année, la Fnac, premier libraire de France, a largement contribué à la promotion du genre, à travers de nombreuses actions de prescription, des rencontres avec les plus grands auteurs, des ateliers, des expositions ou des rétrospectives en hommage aux maîtres de la BD.

À France Inter, la BD se glisse depuis toujours dans les programmes de la radio : tantôt dans la matinale de Nicolas Demorand et Léa Salamé, tantôt chez Augustin Trapenard, mais aussi et surtout chez Antoine de Caunes, Charline Vanhoenacker, Emmanuel Khérad ou dans les rendez-vous d’information de la rédaction (Bulles de BD laetitia Gayet, La leçon de dessin par Anne Douhaire...).

France Inter, forte de ses presque 7 millions d’auditeurs, donne toute l’année la parole aux auteurs, aux dessinateurs, aux éditeurs et va plus loin encore en soutenant chaque année des rendez-vous incontournables ou des sorties d’albums.

Partenaire du meilleur de la BD et du roman graphique, France Inter réaffirme ainsi sa position de média prescripteur comme elle le fait dans le domaine du cinéma, des séries TV, du théâtre et de la musique.