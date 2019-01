À France Inter, la BD se glisse partout dans les programmes !

Festival International de la bande dessinée © 46è édition Angoulême

Partenaire et souvent même coéditrice du meilleur de la BD et du roman graphique, France Inter réaffirme sa position de média prescripteur comme elle le fait dans le domaine du cinéma, des séries TV, du théâtre et de la musique.

France Inter, forte de ses 6 millions d’auditeurs, donne régulièrement la parole aux auteurs, aux dessinateurs, aux éditeurs mais va plus loin encore en soutenant chaque année des sorties d’albums ou des rendez-vous incontournables comme le Festival International de la Bande Dessinée à Angoulême.

Les auteurs et autrices qui font la bande dessinée trouvent au Festival un moyen d’expression et de rencontre pour leurs lecteurs. Et naturellement, les festivaliers sont motivés par leur passion pour le 9e art, avides de découvertes, d’émotions et aujourd’hui de bien plus encore…Une véritable rencontre !

Festival International de la Bande dessinée / Angoulême 2019

Manga, comics, ou roman graphique, bande dessinée japonaise, américaine ou intimiste tout est bon dans la BD ! Le Festival d’Angoulême compte jouer un rôle d’accélérateur, de plate-forme de rencontre des genres et des cultures.

Mais le festival se déploie aussi à travers douze expositions, une cinquantaine de débats, trois catalogues, de nombreux spectacles, un concert dessiné en partenariat avec Jazz à Vienne et deux Concerts de Dessins® en coproduction avec la Philharmonie et l’Orchestre de Paris viendront compléter notre programme.

Accroître l’éclectisme et la transversalité, construire un répertoire d’outil critique, devenir une place de célébration festive et de business, au service de l’un des médiums les plus fédérateurs du XXIe siècle naissant, voilà le programme du Festival à l’orée de ses 50 ans.

►►► Retrouvez la sélection officielle 2019

Le développement durable et ses enjeux vont s’inscrire de plus en plus profondément dans l’avenir de tous les événements, avec les dimensions sociales, économiques et écologiques qui lui sont liées. Les domaines de l’art et de la culture n’y feront pas exception. En partenariat avec RAJA, le Festival s’engage dans un projet majeur : faire évoluer l’événement vers une dimension éco-responsable.

Ainsi, dès l’édition 2019 de la manifestation, des scénographies d’exposition, des stands du Festival, des aménagements et décorations d’espaces de différentes natures, des meubles et des objets, tous réalisés à base de carton, feront leur apparition. Tous ces éléments seront soit conservés soit recyclés. Dans le champ artistique, à l’initiative de RAJA et du Festival, différentes créations sur carton, réalisées par des auteurs de bande dessinée, seront présentées tout au long de l’événement.

Progressivement, le visage du Festival sera ainsi amené à se transformer, en lien avec la propre contribution des festivaliers et de tous les acteurs de l’événement. Le 46e Festival sera le premier pas de cette éco-transformation.

Festival International de la Bande dessinée / Angoulême 2019

Vendredi 25 janvier,Le jeu des 1000 euros de Nicolas Stoufflet présentera une édition spéciale Festival International de la Bande Dessinée en public et en direct des studios de la maison de la radio à Paris avec Antoine de Caunes, Rebecca Manzoni, Sonia Devillers et Ali Rebeihi.

► Réservation sur le site de la Maison de la radio.

Source le FIBD Franck Bondoux Délégué Général et Stéphane Beaujean, Directeur Artistique