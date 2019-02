Depuis plus de 25 ans, la RATP offre à ses voyageurs, pendant leur trajet, des moments de poésie...

Grand Prix Poésie RATP 2019 © RATP

La RATP permet à ses voyageurs d’être en contact quotidien avec les plus grands textes du genre grâce à l’opération « Des lignes et des rimes » qui présente aux voyageurs des poèmes d’auteurs.

Pour la 5e année consécutive, la RATP organise au printemps son Grand Prix Poésie destiné à révéler des poètes amateurs de tous âges et venus de toutes les régions de France et invite, du 13 mars au 14 avril 2019, enfants, jeunes et adultes à participer à ce grand concours d’écriture poétique devenu au fil des années l’un des plus populaires du pays.

Pour cette nouvelle édition, le jury du Grand Prix est présidé par la comédienne et romancière Isabelle Carré (livre : Les Rêveurs - Grasset).

Isabelle Carré / CAROLE BELLAICHE-CHARLETTE STUDIO

C’est avec enthousiasme qu’elle a accepté de devenir la Présidente du Grand Prix Poésie RATP 2019 et d’endosser ainsi le rôle de « dénicheuse » de talents poétiques. Elle se réjouit, ce faisant, d’avoir la possibilité d’offrir à 10 poètes amateurs l’opportunité d’émerger dans l’espace public en leur permettant d’être affichés pendant tout l’été sur l’ensemble du réseau RATP qui rassemble plusieurs millions de lecteurs potentiels par jour !

Comme elle l’indique aux futurs participants :

Ce dont les hommes ont besoin, écrit Murakami, c’est de quelque chose de beau, d’agréable, qui leur fait croire, au moins partiellement, que leur existence a un sens. Qui mieux que la poésie peut répondre à cette attente ? Je suis heureuse que le Grand Prix Poésie RATP me donne l’occasion d’en lire, de vous lire, et peut-être de vous distinguer... Lire de la poésie dans le métro, c’est échapper au temps, à celui des rendez-vous, des heures qui défilent, c’est oublier les smartphones, les mauvaises nouvelles, les mails et les sms, c’est une promesse de rencontre ! À Concorde, Arts et Métiers, Place Clichy ou Mairie des Lilas... offrez-nous des mots pour nous aider à voir le monde autrement !

Proposez votre poème sur ratp.fr/grandprixpoesie