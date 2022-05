C'est l'un des évènements littéraires de cette année à ne manquer pour rien au monde ! Ce roman inédit de Céline s'inscrit à la croisée de ses deux premiers romans après "Voyage au bout de la nuit" et avant "Mort à crédit". Le texte a totalement stupéfait les critiques du Masque & la Plume.

Le livre présenté par Jérôme Garcin

"Il s'agit d'un roman inédit qui fait partie de la masse de manuscrits retrouvés et exhumés l'été dernier. Un roman dont l'action se situe dans les Flandres durant la Grande Guerre, que Céline aurait écrit deux ans après la parution du "Voyage au bout de la nuit" (1932) - même si ça se débat. On y suit la convalescence du brigadier Ferdinand depuis le moment où il est gravement blessé, qu'il reprend conscience sur le champ de bataille jusqu'à son départ pour Londres. L'occasion aussi de découvrir un Céline, très dans la guerre, mais aussi plus chaud lapin que jamais. Si je comptais les scènes X de guerre, on serait assez édifiés parce que quand on voit les autres romans de Céline, il n'y a pas une telle présence de sexe, sauf dans "Mort à crédit" (1936) paru caviardé. Une exposition a lieu au même moment depuis le 6 mai, "Céline, les manuscrits retrouvés" à la galerie Gallimard, avec beaucoup de documents, des fac-similés, des photos… C'est un trésor".

Les autres inédits de l'auteur vont paraître de manière successive à l'automne "Londres" et un troisième en 2023.

Élisabeth Philippe salue un texte aussi "hallucinant que stupéfiant !"

La critique de L'Obs est d'autant plus stupéfaite par cet inédit qu'il s'inscrit parmi les premiers feux littéraires du célèbre écrivain et par lequel il révèle déjà toute l'authenticité de son style expressionniste et sa manière de faire ressentir l'horreur de la guerre omniprésente. Même deux ans après son premier chef d'œuvre, l'inventivité de l'écrivain est déjà hallucinante !

"On est sur le front, mais il manque des feuillets à ce texte. Pour certains spécialistes, ça serait une partie non retenue du "Voyage au bout de la nuit". Pas mal d'éléments plaident dans ce sens dans la mesure où quand on reprend "Voyage au bout de la nuit", il y a un passage dans lequel Ferdinand se réveille sur le front, seul survivant parmi d'autres soldats, et ressent une douleur dans son bras. On pourrait donc penser que ça se rattache à cette œuvre. Pourtant le style se rapproche plus de "Mort à crédit", du fait de cette présence importante de sexe et de pornographie dans cet inédit dont la datation du texte fait débat. Mon intuition me dit que c'est peut-être un morceau perdu du "Voyage au bout de la nuit".

Toujours est-il que ce texte est très important, même s'il a ses défauts, parce que finalement, on a l'impression que Céline a beaucoup écrit sur la guerre, notamment avec "Voyage au bout de la nuit" dans lequel les pages sur la guerre sont pourtant assez limitées. Dans le reste de son œuvre, il est assez peu fait mention de la guerre, qui est pourtant la grande commotion dans sa vie et ce qui déclenche son écriture. Ce texte est intéressant à ce titre-là. On est dans la guerre, on est dans la boue, on est dans la pluie et, très vite, on est loin des combats, loin du front dans cet hôpital, au milieu des blessés, au milieu des morts, des cadavres avec cette infirmière, et puis d'autres personnages comme le souteneur.

Le récit de cette convalescence est ponctué de scènes totalement hallucinées. C'est un roman très expressionniste, très outré. Ce qui le rend encore plus étonnant c'est que c'est un texte de premier jet. Si Céline l'avait repris ou vraiment retravaillé, il y aurait davantage de contrepoints simplement donnés ici par quelques échappées dans la campagne assez inhabituelles. On a peu l'habitude de lire ça chez Céline.

C'est toujours stupéfiant d'être confronté à la langue de Céline, qui déborde d'inventivité, qui est truculente, outrancière. Il y a plein d'expressions complètement folles !

Notamment quand il parle de la moquerie des hommes ou quand il parle de cette prostituée qui est bandatoire de naissance".

Nelly Kapriélan plongée dans un pur bonheur !

Si Nelly admet pourtant être davantage proustienne, qu'une amatrice de Céline, la découverte de ce texte inédit de l'auteur de "Voyage au bout de la nuit" confirme selon elle le génie qu'il a d'inventer son propre langage d'écriture et de retranscrire les atrocités de la guerre.

"C'est une bouffée d'oxygène parce que là enfin j'étais avec un écrivain ! Je respire quand il y a une langue et des phrases. J'avais un peu oublié cette espèce de choc qui vous prend lorsque vous lisez Céline.

Dès la première page, on est dans l'écriture authentique, il invente une langue, il invente sa langue

Pour moi, la littérature, ce sont des phrases fortes comme celles qu'il écrit : "À présent, je me suis entraîné, 20 ans, on apprend. J'ai l'âme plus dure comme un biceps. Je crois plus aux facilités. J'ai appris à faire de la musique, du sommeil, du pardon et, vous le voyez, de la belle littérature aussi, avec des petits morceaux d'horreur arrachés au bruit qui n'en finira jamais. Passons". Toute la guerre est là.

On n'est pas vraiment sur les champs de bataille, pourtant, on sent que la guerre est là en permanence car il ne se remet pas de la guerre

Il y a des morceaux sur le sang, sur la chair, sur ce que c'est que le physique, le corps, sur ce que c'est que la tête, sur ce que c'est que le vocabulaire complètement chamboulé… Céline est très fort dans sa façon de dénoncer l'horreur de la guerre. C'est un écrivain de l'horreur de la guerre.

Je suis plutôt proustienne, mais là, c'est un vrai bonheur !

Maintenant, il ne faut pas oublier non plus que trois ans après ce texte, il écrit "Bagatelles pour un massacre" (1937) qui est un appel à la haine et au meurtre…"

Arnaud Viviant l'a trouvé tellement moderne, qu'il en est tombé à la renverse !

Pour le journaliste littéraire de la revue Transfuge, ce n'est ni plus ni moins l'un des plus grands moments littéraires de cette année. Ce qui est le plus sidérant d'après lui, c'est que c'est sans doute un des textes les plus modernes de l'auteur, qui relève déjà du génie, quand bien même il n'avait jamais prévu de le publier ! C'est ce qui en fait l'un des plus grands écrivains de la littérature française.

C'est un événement littéraire inouï que nous vivons !

L'histoire est déjà tellement romanesque ! On découvre ces inédits qui ont disparu en 1944, soit dix ans après qu'il aient été écrits. Pendant dix ans, Céline aurait pu les publier. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? C'est la vraie question.

On pouvait se dire qu'il s'agissait d'un fond de tiroirs, mais je suis à la renverse !

Moi, qui suis vraiment un adorateur de Céline, je peux vous dire que c'est du très très grand Céline qui fait preuve d'une modernité qu'on ne retrouve pas ailleurs ! Surtout ce rapport à la guerre, car même s'il y a eu de grands textes sur la Première Guerre mondiale (Roland Dorgelès, Henri Barbusse…), il s'agissait de récits très académiques, quand soudainement là, il consacre un livre sur la guerre qui sert à montrer l'espèce de bêtise et d'ignominie auxquels tout le monde est rendu. Personne n'avait parlé de la guerre comme cela, avec cette ironie ponctuée d'une immense beauté."

Toutes les descriptions de ce livre en font un écrivain qui n'a jamais été aussi moderne et qu'il ne le sera plus. Tout cela en 150 pages !

Olivia de Lamberterie applaudit un texte fondamental par lequel Céline forge véritablement son écriture !

Comme Nelly, Olivia est plus proche de l'œuvre de Proust auquel on compare souvent l'œuvre de Céline, mais ce roman inédit pourrait sonner comme une consécration de son génie littéraire, dans lequel l'auteur partageait véritablement son style à lui, la personnalisation de son écriture.

OL : "Je ne suis pas une adoratrice de Céline, je suis plutôt Proustienne, mais ce livre est sidérant tant il ramasse en même temps tous ses autres livres.

Un livre qu'il faut lire presque tout haut !

C'est un livre par lequel il fait parler la douleur. Il dit même plein de fois qu'il est tellement épuisé qu'il n'a même pas l'élan pour se tuer… Ses personnages sont extraordinaires, même si c'est un récit assez salé, ponctué d'expressions d'argot souvent complexes.

C'est répugnant, sidérant et plus on avance dans le livre, plus l'écriture est fluide".

C'est comme si on voyait l'élaboration de son écriture

