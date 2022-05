C'est dans une vague de joie pure que Chantal Thomas nous propose de plonger dans son tout nouveau livre. Une expérience initiatique que l'écrivaine avait déjà formulée dans son précédent livre "Souvenirs de la marée basse" et qui a convaincu les critiques du Masque & la Plume.

Le livre résumé par Jérôme Garcin

Il s'agit d'un journal qu'a tenu Chantal Thomas au sortir du confinement. Elle avait déjà raconté dans "Souvenirs de la marée basse" sa passion de l'eau, passion héritée de sa mère Jackie, qui se baignait à Arcachon et avait même un jour crawlé dans le grand canal du château de Versailles. Ici, la nouvelle académicienne française, installée pendant ce journal à Nice, nage dans la Méditerranée matin et soir. Elle plonge dans la littérature avec Kafka, Patrick Deville, Paul Morand pour ses bains de mer et l'anthologie de Charles Sorensen, héros et nageur. Elle sera reçue en juin à l'Académie française, au fauteuil de Jean d'Ormesson.

Olivia de Lamberterie a adoré !

Olivia salue la volonté de Chantal Thomas d'être heureuse en chaque instant, même durant les épreuves les plus douloureuses de sa vie.

"C'est un livre absolument merveilleux. Je voudrais que Chantal Thomas m'adopte pour aller nager avec elle. C'est un livre sur la joie sans raison. Après quelques pages très intéressantes sur le confinement, j'ai été touchée par ses mots, très beaux, où elle affirme avoir l'impression de ne plus avoir de corps. Elle rêve même qu'elle a des bras en coton estimant qu'ils n'ont plus personne pour embrasser, et perdent ainsi de leur vigueur et de leurs sensations.

À la sortie du confinement, elle a cette volonté de vivre chaque seconde de cet été qu'elle a tellement attendu.

Personne ne décrit comme elle ce que c'est que de nager, comme de trouver une harmonie totale avec le monde.

Elle raconte la joie pure. C'est un livre qui rend heureux

Puis plein de passage magnifiques où elle revient sur certains passages de sa vie. Elle raconte comment, à chaque moment douloureux de sa vie, elle a choisi, avec une sorte de volontarisme, d'être heureuse".

Arnaud Viviant a aimé

Le critique pour le magazine Transfuge s'est lui aussi laissé emporter par le vent de liberté qu'installe l'auteure dans son ouvrage, regrettant cependant une critique qu'elle a émise au sujet de Flaubert.

"Après quelques pages sur le confinement, elle s'attache à exprimer sa liberté, et la possibilité d'aller nager.

Le Journal de Kafka est en arrière plan constant dans son ouvrage

Le seul petit bémol, peut-être, c'est quand elle s'en prend à Flaubert qui parle d'un bain ou il se sent entouré de mille tétons. Elle parle alors soudainement de camaraderie de bordel… Or ce qui la gêne pour Flaubert ne la dérange pas visiblement pour Kafka… Si ça c'est de la camaraderie de bordel, le bordel n'est plus très loin de Normal Sup…"

Pour Elisabeth Philippe, c'est "un livre d'une volupté absolue !"

La critique littéraire pour L'obs s'est totalement laissée glisser par cette vague de liberté qui caractérise si bien le nouveau roman de Chantal Thomas.

"C'est tellement magnifique qu'on a envie de nager avec elle. C'est un journal de nage qui s'inscrit dans une liberté totale tant elle procède par libre association. Elle parle beaucoup du Japon. Cette inspiration japonaise la conduit à dessiner des images du monde flottant qui l'entoure".

C'est très poétique, c'est très beau

La joie pure n'a pas suffi à convaincre Nelly Kapriélan…

L'idée de se laisser porter par la vague métaphorique de liberté n'a pas suffit à Nelly pour savourer le livre. Elle regrette une Chantal Thomas cette fois-ci trop portée, selon elle, par le sens de la digression et de la métaphore littéraire.

"Je n'aime pas nager, je n'aime pas l'eau… Alors oui c'est de la joie pure, mais après "Souvenir de la marée basse" je me demande pourquoi elle revient avec la nage…

Je me suis demandée si elle n'était pas à court d'idées…

J'aime bien ces digressions, ces associations d'idées, ces mondes flottants, mais c'est vrai que ce qui me manque, c'est la Chantal Thomas qui supporte sa liberté et va au-delà".

Le livre

Écoutez l'intégralité des critiques échangées sur le livre :

