Pendant des années, Arthur Dreyfus a compulsivement pris des notes sur toutes les expériences sexuelles qu'il a faites. Dans cet énorme carnet de bord sont relatés ses ébats et ses rencontres. Une aventure psychique, poétique, politique et sexuelle et une analyse minutieuse de nos pulsions " de Laure Adler

Arthur Dreyfus : "L'amour pour moi, c'est les moments où j'ai envie de vivre." © AFP / Joel Saget

Arthur Dreyfus est l'invité de Laure Adler à l'occasion de la parution de son "Journal sexuel d'un garçon d'aujourd'hui" aux éditions P.O.L.

🎧 ECOUTER : L'heure bleue le 2 mars 2021