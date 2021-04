De la ZUP des Minguettes, aux marches du Festival de Cannes, on revient sur le parcours de judoka et de cinéphile de Thierry Frémaux. Ou comment une culture et un art, ont formé son caractère, son corps, et sa manière de voir le monde." Augustin Trapenard

Thierry Frémaux, le judoka du cinéma © Maxppp / Franck Castel

Thierry Frémaux est l'invité d'Augustin Trapenard à l'occasion de son livre Judoka, paru chez Stock.

🎧 ECOUTER : Boomerang le 19 avril.