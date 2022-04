Après "L'Énigme de la chambre 622", Joël Dicker se retrouve en tête du classement des meilleures ventes avec son tout nouveau livre, dans lequel il signe une suite à "La vérité sur l’affaire Harry Quebert". Un livre qui a profondément ennuyé les critiques du "Masque & la Plume"… Voici pourquoi.

Le livre résumé par Jérôme Garcin

Un roman de presque 600 pages, tiré à 600 000 exemplaires, qui est la suite chronologique de "La vérité sur Harry Quebert" - "Le Livre des Baltimore", déjà paru, étant le dernier volume de la trilogie.

En avril 1999, le corps d'Alaska Sanders, une reine de beauté de 22 ans employée dans une station-service, avait été retrouvé au bord d'un lac d'une bourgade américaine. L'enquête bouclée, classée. Le meurtrier et amant d'Alaska s'était suicidé et son complice était sous les verrous. C'est 11 ans plus tard que l'affaire rebondit quand le sergent de police, qui avait élucidé le crime, reçoit une lettre anonyme où il est écrit que le coupable et son complice sont innocents. L'écrivain Marcus Goldman, auteur mondialement célèbre de "La vérité sur l'affaire Harry Quebert" va aider le sergent, son ami, à élucider le mystère.

Sixième thriller de Dicker et numéro un des ventes

Nelly Kapriélan : "un livre convenu, rempli de clichés"

La critique des Inrocks déplore très ironiquement la structure littéraire des romans de Joël Dicker par laquelle il parvient toujours à faire de ses livres des best-sellers où, comme celui-ci en est l'exemple, tout est simpliste, convenu et alimenté par les clichés.

"Je vais devenir riche grâce à lui ; si on veut écrire un best-seller, il faut suivre absolument ce qu'il fait…

Il y a des formulations totalement absurdes, un peu grotesques. À part ça, c'est le chaudron magique de Harry Potter : il a mis tous les codes des séries TV et des polars écrits par les autres…Tout est convenu, avec tous les clichés

Si on lit un livre pour être tenu en haleine, il faut le lire, mais si on a envie d'autre chose, non, ce n'est pas du tout le livre qu'il faut lire…"

Jean-Claude Raspiengeas ne sait "même pas par quel bout le prendre…"

Le critique de La Croix s'est très souvent retrouvé seul à défendre l'auteur pour ses précédents livres, jusqu'à cette semaine, au cours de laquelle il admet s'être soumis à un véritable examen de conscience… Puisque ce livre constitue cette fois-ci une vraie énigme, selon lui, qui parvient à s'imposer comme un nouveau best-seller, à éviter à tout prix…

Je ne sais même pas par quel bout le prendre. Il n'y a rien à sauver, rien ne tient…

Ces systèmes de flash back, on n'y comprend rien… Mais, surtout, ce qui m'a rebuté et c'est l'objet de mon examen de conscience, c'est la langue, le style, les dialogues, les situations sont invraisemblables et indigentes… Dans mon souvenir, les autres étaient un peu mieux écrits.

Ça ne tient absolument pas. C'est un cas d'école et il est en tête des best-sellers

Il paraît qu'il s'en vend 25 000 par semaine. La question que ça pose, c'est pourquoi les lecteurs se précipitent vers ce genre de lecture ? C'est une véritable énigme… alors qu'il y a tellement de chefs-d'œuvre qui sont dans les bibliothèques, qui leur tendent les bras et qui leur feraient tellement plus de bien que de lire ça…"

Olivia de Lamberterie s'est profondément ennuyée…

Pour la journaliste et critique littéraire du magazine "Elle", le livre est tellement indigent, qu'elle passée par tous les états négatifs possibles ; ennuyée, en colère et profondément malheureuse après avoir refermé un livre dont l'auteur ne maîtrise pas les règles de l'imparfait et du passé simple…

C'est écrit à la vitesse d'un escargot neurasthénique et c'est convenu

Les personnages ont tellement peu de chair, sont tellement peu décrits et incarnés…

Quant au style, c'est un garçon qui ne connaît absolument pas la concordance de temps ; qui est quand même le B.A. BA. On apprend l'articulation entre l'imparfait et le passé simple à l'école primaire…

Si on enlevait les phrases qui ne servent à rien, on arriverait facilement à 50 pages

Selon Arnaud Viviant, "l'auteur doit son succès au plagiat systématique qu'il fait du style de Philip Roth"…

Pour commencer, Arnaud s'est agacé de ne pas même avoir reçu le livre en version PDF, quand bien même il n'y avait plus de livres disponibles chez la maison d'édition au moment où il a fait sa demande. Rassurez-vous cela ne l'a pas empêché de partager cette théorie qu'il s'est faite depuis longtemps sur le style de Joël Dicker…

"Le premier m'avait offusqué et il semble là, d'après ce que j'entends, en reprendre la même recette… Ça, au fond, c'est quoi la chose qui a été déterminante dans le succès de Joël Dicker ? C'est l'éditeur Bernard de Fallois, un immense proustien que tout le monde vénérait, un érudit comme il n'en existe plus. C'est ce qui lui a permis d'avoir le Grand Prix de l'Académie de la langue alors qu'il écrit dans un français-globish… C'est comme ça qu'il a été bien traité par la critique dès le départ, alors que c'était un plagiat du dernier grand romancier du XXe siècle, Philip Roth, dont il reprenait tous les éléments pour en faire un "fake" marketing dégoûtant… C'est dingue comment on peut en arriver là".

