Le nom du lauréat a été révélé par Antoine de Caunes, parrain du Prix BD Fnac France Inter, en direct de l’émission Popopop sur France Inter.

Prix BD FNAC France Inter © Edition 2019

L'Âge d'or de Cyril Pedrosa et Roxanne Moreil (Ed. Dupuis) a conquis le jury qui l'a distingué parmi les 5 bandes dessinées finalistes :

Ces 5 albums avaient été choisis par 30 membres d’un jury public, parmi les 20 BD coups de cœur de l’année des libraires Fnac. Tous les jurés « grand public », sélectionnés à la suite d’un appel à candidature lancé sur France Inter, avaient lu, évalué et noté les 20 bandes dessinées pour choisir ces finalistes.

Sur un scénario remarquablement moderne, L'Âge d'or coécrit avec Roxanne Moreil, Cyril Pedrosa revient dans un conte médiéval unique. Un récit d'aventures épique, brodé d'utopie, où se dessine en filigrane la capacité des hommes à s'inventer un nouvel avenir commun. Le premier tome d'un diptyque majestueux :

L'Âge d'or de Cyril Pedrosa et Roxanne Moreil / Edition Dupuis

La légende parle d'un "âge d'or, où vallées et montagnes n'étaient entravées d'aucune muraille. Où les hommes allaient et venaient librement..." Mais ce temps lointain est bien révolu.

Le royaume est accablé par la disette et les malversations des seigneurs de la cour. À la mort du vieux roi, sa fille Tilda s'apprête à monter sur le trône pour lui succéder. Avec le soutien du sage Tankred et du loyal Bertil, ses plus proches conseillers et amis, elle entend mener à bien les réformes nécessaires pour soulager son peuple des maux qui l'accablent. Mais un complot mené par son jeune frère la condamne brusquement à l'exil.

Guidée par des signes étranges, Tilda décide de reconquérir son royaume avec l'aide de ses deux compagnons. Commence alors un long périple, où leur destin sera lié à "L'âge d'or" ; bien plus qu'une légende, bien plus que l'histoire passée des hommes libres et de leur combat, c'est un livre oublié dont le pouvoir est si grand qu'il changera le monde.

►►► Cyril Pedrosa sera l’invité d’Antoine de Caunes jeudi 17 janvier à 16h dans Popopop.

S’appuyant sur leur rôle de prescripteur culturel et défricheur de talents, la Fnac et France Inter offrent au public, à travers ce Prix, la possibilité de découvrir la bande dessinée dans toute sa diversité et de soutenir la création artistique.

France Inter, forte de ses 6 millions d’auditeurs, donne la parole aux auteurs, aux dessinateurs, aux éditeurs mais va plus loin encore en soutenant chaque année des rendez-vous incontournables ou des sorties d’albums. Partenaire du meilleur de la BD et du roman graphique, France Inter réaffirme ainsi sa position de média prescripteur comme elle le fait dans le domaine du cinéma, des séries TV, du théâtre et de la musique.

Jusqu’au 15 février 2019, la bande dessinée est mise à l’honneur dans tous les magasins Fnac et sur Fnac.com dans le cadre du Mois de la BD. Les lauréats du premier Prix BD Fnac France Inter bénéficieront d’une mise en avant de leur ouvrage à la Fnac, et rencontreront le public lors de séances de dédicaces organisées en magasin (St Lazare le 1er février à 18h – Lille le 2 février à 15h – Montpellier le 9 février à 15h – Marseille le 23 février à 15h)

