Le duo signe chez Delcourt un polar en BD habile teinté de surnaturel dans lequel les femmes mènent la danse.

Détail de la couverture de "L'Homme gribouillé" de Serge Lehman et Frederik Peeters © Delcourt

Drôle de cambrioleur... Vêtu de plumes, coiffé d'un chapeau, un homme entre par effraction dans un appartement. Cela ressemble à un cambriolage. Il se retrouve nez-à-nez avec Clara, la petite fille de la maitresse de maison. Il l'assure, il ne veut rien voler : juste récupérer une enveloppe que Maud, la propriétaire des lieux, actuellement à l’hôpital, lui a promis. Il semble que la dette soit ancienne. Betty, la mère de Clara, est, elle, victime de crise d’aphasie qu’elle guérit en allant voir un magicien…

Tout est étrange dans cette histoire extraordinairement dessinée par Frederik Peeters (Aâma, _L'Odeur des garçons affamé_s...) en noir, blanc et dégradés de gris… On suit l’enquête menée tambour battant par des personnages féminins qui quittent Paris pour le Jura, et l’histoire récente. On hésite entre une explication rationnelle et une autre... qui l'est beaucoup moins ! Ancré dans le réel, L'homme gribouillé est très prenant. A lire absolument.

Serge Lehman, le scénariste de L'Homme gribouillé

On part d’une situation banale, quotidienne et le fantastique s'infiltre petit à petit.

Serge Lehman :

Mes personnages féminins sont toujours meilleurs que mes personnages masculins. Élevé par des femmes, entouré par des femmes aux caractères très puissants, par imprégnation, je les imagine davantage dans des situations extraordinaire.

Serge Lehman :

Faire une histoire fantastique ancrée dans un terroir, c’est un chantier culturel qui me passionne

Serge Lehman :

Pierre Inferi, cette sorte de Pierre Bellemare...

Serge Lehman commente la planche ci-dessous :

Page 86 de "L'Homme gribouillé" de Serge Lehman et Frederik Peeters / Delcourt

L’Homme gribrouillé de Serge Lehman et Frédérik Peeters est paru chez Delcourt

