Pierre Lemaitre était le premier invité de l'année dans Boomerang. L'écrivain répondait aux questions d'Augustin Trapenard, à l'occasion de la sortie du seconde volet de sa trilogie consacrée à l'entre deux guerres, "Couleurs de l'incendie". Pour sa carte blanche, Pierre Lemaitre a présenté ses vœux pour l'année 2018.

Pierre Lemaitre dans Boomerang

Le premier volume de sa trilogie Au revoir là-haut avait été un immense succès, récompensé par le prix Goncourt en 2013. Pierre Lemaitre nous entraîne à poursuivre, avec lui, l'exploration de cette période de l'histoire, entre les deux guerres mondiales. Avec Couleurs de l'incendie, l'écrivain propose un roman populaire sur fond de crises financières, de malversations et de vengeance.

Alors que le précédent roman Au revoir là-haut avait été adapté au cinéma, et récompensé par un César 2018, on se demande si ce nouveau roman connaîtra le même destin.

Dans Boomerang, Pierre Lemaitre et Augustin Trapenard n'ont pas seulement parlé littérature et écriture. L'écrivain a évoqué ses premières impressions à l'égard du Président de la République, Emmanuel Macron. Mais aussi son regard sur l'économie française et la situation actuelle du pays.

Avant de quitter le studio de Boomerang, l'écrivain a tenu à adresser ses meilleurs vœux aux auditeurs de France Inter, et plus particulièrement à "(ses) chers riches...".