Après "Les choses humaines" qui lui avait valu de remporter le prix Interallié et Goncourt des lycéens 2019, Karine Tuil nous transporte aux côtés d'une juge antiterroriste, qui fait face à la complexité de sa propre vie et la philosophie de son métier de juriste. Seule Olivia de Lamberterie a marché.

Le livre présenté par Jérôme Garcin

L'héroïne de la décision, c'est Alma Revel, 49 ans, qui est en mai 2016, après les attentats de 2015, juge d'instruction du pôle antiterroriste. Elle doit se prononcer sur le sort d'un jeune homme suspecté d'avoir rejoint l'État islamique et qui jure être allé en Syrie non pour Daesh, mais pour aider une population opprimée.

Dilemme professionnel auquel s'ajoute un autre, plus intime puisque mariée depuis plus de 20 à un écrivain, ancien prix Goncourt et mère de trois enfants, celle qui se définit comme "une juge rouge" entretient une liaison avec l'avocat qui représente les mis en examen. Conflit d'intérêts, mais aussi une décision qui est celle du titre : faut-il libérer l'accusé au nom de l'intime conviction ? Et celle ou non de divorcer dans sa vie personnelle ?

Elisabeth Philippe n'a "pas du tout aimé" et regrette un livre "trop didactique, rempli d'incohérences"

"J'ai lu tout ce livre en ayant en tête le générique de la série TV "New York Police judiciaire" parce que j'avais vraiment l'impression d’entendre Alma Revel se présenter de la même manière (rires). On voit bien que Karine Tuil se documente énormément, qu'elle reste très attentive à l'actualité, avec ce côté très appliqué en terme de recherches sur le métier de juge antiterroriste, notamment sur la réalité des condamnés pour terrorisme. Mais, au bout d'un moment, j'avais l'impression de lire une synthèse de tous les articles que j'ai pu lire dans les journaux sur les attentats…

Certes ce sont des lieux communs tragiques, mais on demande à la littérature d'en faire quelque chose d'autre. Le fait de ressasser les phrases qu'on a entendues des centaines de fois, malheureusement proférées par les terroristes, vient émailler le récit.

Un livre trop didactique…

Les personnages ont des biographies ultra chargées, ils ont tous ou des parents qui ont fait de la prison, ou des idées d'extrême gauche… C'est absolument aberrant. Le style est chargé avec des formules très lourdes qu'on dirait sorties de manuels de développement personnel. Je ne m'en suis pas remise.

Il y a des incohérences qui font que toute la rigueur de Karine Tuil s'écroule complètement. Je n'ai pas du tout aimé ce livre.

Arnaud Viviant déplore un "ramassis de clichés absolus" notamment sur la perception des acteurs de la justice

"À chaque fois que je lis un livre de Karine Tuil, j'ai toujours l'impression d'être sur un canot et de quitter le continent de 'la littérature' pour aller vers une île noire de la paralittérature.

J'avais l'impression d'être Dominique Besnehard en train de faire la direction de casting. Certes on sent qu'elle a eu des modèles mais après, il y a un problème, outre le fait que tout ça est quand même un ramassis de clichés absolus, politiquement il y a quelque chose qui m'est extrêmement désagréable : on essaie là de nous faire croire que les individus, dans un système judiciaire, ont un rôle à jouer avec leurs propres affects…"

Cette volonté d'humaniser les fonctions est absurde.

Olivia de Lamberterie a trouvé le livre et son personnage "très intéressants"

"Elle prend sa décision sans prendre en compte ses affects. Pourquoi une juge d'instruction n'en aurait pas ? Et qui n'en a pas ?

Karine Tuil n'est pas une styliste mais, en revanche, je trouve qu'elle a une manière de fictionnaliser des faits de société qui sont intéressants. À commencer par le portrait de cette femme juge d'instruction. La manière dont l'auteure dépeint cette fonction est tout à fait fascinante. D'ailleurs, les interrogatoires sont intéressants parce que la juge n'est pas naïve, elle n'est pas idéaliste, elle ne le traite pas comme un monstre, comme son semblable et leurs échanges sont aussi intéressants.

C'est un livre intéressant sur un sujet lui-même intéressant.

Ce qui m'intéresse toujours chez Karine Tuil, c'est comment une vie peut se trouver subitement et complétement en vrille. Dans tous ses livres, il y a ce petit moment où, subitement, les gens deviennent fous".

