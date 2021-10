Christophe Donner s'appuie sur la correspondance de son arrière grand-père pour nous plonger dans la société française de la fin du XIXe siècle, en pleine crise sociale et politique, où les nationalismes émergent et emportent inexorablement la France dans la Première Guerre mondiale deux décennies plus tard.

Le livre présenté par Jérôme Garcin

Christophe Donner a retrouvé des lettres de son arrière grand-père, qui était un psycho kinésithérapeute, l'ami de Léon Daudet, lequel était l'ami d'Edouard Drumont. Christophe Donner s'est lancé dans une aventure absolument folle : raconter de 1880 à 1914, la montée de l'antisémitisme en France à travers ses pires théoriciens à commencer par Edouard Drumont, l'auteur de "La France juive", pamphlet et best-seller de 1886, qui était aussi le directeur du journal à sensation "La libre parole" ; mais aussi Léon Daudet, fils royaliste de l'auteur des "Lettres de mon moulin", frère d'armes de Drumont, dans sa croisade pour (ça fait quand même frémir aujourd'hui) "la France aux Français".

Le roman s'ouvre (le seul moment un peu drôle du livre) par la balle de carabine tirée par le petit Macron (C'est son vrai nom) de 12 ans sur son camarade Henri Gosset.

Ce livre brasse l'affaire Dreyfus, le scandale de Panama, les assassinats de Sadi Carnot et de Jean Jaurès, le meurtre du directeur du Figaro par la maîtresse du ministre Joseph Caillaux, l'exécution de l'anarchiste Ravachol, les exactions de la bande à Bonnot… Quand on pense qu'on a parlé de cette période comme celle de la Belle époque… ça fait un peu sourire.

Il y a un nombre d'histoires, de sous-histoires absolument incroyables. Dès le moment où on rentre dedans, on est pris !

Patricia Martin a lu un livre "aussi fascinant que repoussant"

"L'histoire est diabolique mais ça prouve qu'on fait de bons livres avec des gens très méchants. C'est un livre un peu fou parce que le récit est fou avec des discours qui, bien que le contexte ne soit pas le même, sonnent avec certains actuellement".

On voit de près à quel point ces gens-là sont en transgression permanente, et sans complexe.

Arnaud Viviant applaudit "un récit formidable qui tombe à pic "

"Un livre formidable qui a la capacité d'être écrit comme un roman-feuilleton. Les chapitres sont courts et traités comme une série. Les lettres de cet arrière grand-père sont un véritable trésor. Le type est un véritable écrivain. Ce qu'on lit de lui, et la manière dont il raconte l'époque est formidable.

Un livre d'une actualité brûlante ! Pour comprendre ce qu'est un polémiste, ce thème relativement à la mode. Ici, on en a deux, féroces… Drumont et Daudet

Aussi, comment ne pas penser au livre que Gérard Noiriel a publié aux éditions de la Découverte, "Le venin dans la plume" où il comparait les trajectoires de Drumont et d'un certain polémiste dont on parle beaucoup en ce moment en France".

Ce livre est formidable et tombe à pic

Elisabeth Philippe est partagée

"Ça démarre à toute vitesse, on est complètement emporté. Il y a ce côté roman-feuilleton, balzacien avec Drumont en espèce de Rastignac antisémite ; et puis des duels, des attentats…

Tout cela nous fait relativiser. Quand on dit qu'on vit une époque violente, on se dit que, en réalité, on est chez les Bisounours

On découvre un Drumont qui ne sait absolument pas se battre, qui fait ça comme un cochon, qui fonce avec son épée alors qu'il tient à peine sur ses jambes. C'est assez drôle. Il y a énormément de personnages hauts en couleur. Drumont, Daudet, Goncourt, Zola… mais aussi des personnages secondaires comme le marquis de Morès qui prend faits et causes pour Drumont. Une espèce d'attelage complètement absurde et surréaliste.

Puis ça retombe un peu ensuite… L'auteur dit que finalement "le roman de l'antisémitisme n'est rien d'autre qu'une saga familiale". Son point de vue se dilue. S'il fait preuve d'une ironie assez cruelle et caustique tout au long du livre, quel est son point de vue sur cette histoire ? Je n'arrive pas vraiment à le discerner… Son regard se dilue dans toutes ses informations, dans un effet d'étouffement".

Olivia de Lamberterie salue "un livre dont la réalité historique résonne parfaitement bien avec notre présent"

"Alors que j'y allais à reculons à cause du sujet, c'est certes un livre épouvantable mais, en même temps, j'ai marché car il arrive à investir la matière historique pour en faire un roman moderne.

Non, ce n'est pas balzacien, parce qu'il le raconte au présent, mais, en même temps, il y a tellement de phrases qui nous rappellent ce qu'on est en train d'entendre et de vivre, que cette dimension présente change absolument tout.

Ce livre est la meilleure réponse a un certain polémiste dont on parle et qui n'arrête pas d'essayer de nous faire croire que c'était mieux avant

Écoutez l'intégralité des critiques échangées sur le livre :

10 min "La France Goy" de Christophe Donner Par Jérôme Garcin

