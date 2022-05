D'Achdé, le dessinateur actuel de Lucky Luke, à Zep, le père de Titeuf, voici une série de vidéos où les dessinateurs de bande dessinée donnent les clefs de leur art. BD historique, polar, science-fiction, récit intime : dessinez avec eux des personnages de tous les styles.

Dessiner s'apprend et se partage. C'est cette double idée qui a donné naissance à "La Leçon de dessin", une série de vidéos où les dessinatrices et les dessinateurs de bande-dessinée viennent raconter leur pratique et leurs personnages.

Catherine Meurice raconte comment elle a dessiné et peint Delacroix, Binet les Bidochons, Christophe Blain Blueberry et Gus. Chacun avec sa sensibilité, ses crayons, feutres et pinceaux, et ses techniques. Parmi les artistes qui se prêtent à l'exerice, notons aussi Marcello Quintanilha, Fauve d'or 2022 à Angoulême, Frederik Peeters, le dessinateur de "Saint-Elme", Florence Cestac, l'auteur de "Ginette" mais aussi des "Déblok", ou encore Riad Sattouf, Bastien Vivès, Catel, Zep ou Enki Bilal.

Certains de ces auteurs nous accueillent dans leur atelier, d'autres viennent dans les studios de France Inter. Et tout débute par une feuille blanche.

Tous les genres de bandes-dessinées sont dans "La Leçon de dessin"

Pour vous présenter ces vidéos, nous avons décidé de les rassembler par dossier, comment autant de genres de bande-dessinées.