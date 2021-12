Après "Terre ceinte" et "Silence du chœur" qui lui avaient valu les prix Ahmadou-Kourouma, le Grand Prix du roman métis 2015 et le prix Littérature-Monde 2017, le jeune trentenaire signe, deux ans après "De purs hommes", son 4e roman, remportant au passage le Goncourt 2021. Une véritable prouesse selon "Le Masque" !

Le Masque fasciné par le prodige littéraire du prix Goncourt 2021 pour "La plus secrète mémoire des hommes". Ici l'auteur en novembre 2021 © AFP / BERTRAND GUAY

Le livre présenté par Jérôme Garcin

Un jeune écrivain sénégalais Diégane Latyr Faye enquête sur un autre écrivain sénégalais, qui a eu son heure de gloire avant de disparaître sous les accusations de malfaçons. Il était l'auteur en 1938 du "Labyrinthe de l'inhumain", écrivain à qui la critique attribua le surnom de "Rimbaud nègre". Avant qu'on découvre les plagiats dont ce labyrinthe était truffé, son auteur a fini par disparaître de la mémoire littéraire et considéré comme un faussaire non seulement en France, mais aussi aux États-Unis et même en Afrique. Personnage totalement imaginaire, mais inspiré d'un vrai écrivain. C'est le Malien Yambo Ouologuem, récompensé par le prix Renaudot. Il avait été accusé d'avoir plagié Graham Greene et André Schwarz-Bart.

Quant au roman de Mohamed Mbougar Sarr, il mêle le récit, le journal intime, les articles de presse, les courriels. C'est la poursuite d'un fantôme que le personnage va tenter de découvrir en voyageant à travers le monde et en rencontrant les femmes qu'il a aimées, puis aussi en traversant l'histoire, puisque dans ce roman, il y a tout : le colonialisme, la Grande Guerre, la Shoah…

Elizabeth Philippe salue "une grande et puissante ambition romanesque"

"Une œuvre habitée par une foi très vive en la littérature et la plus secrète mémoire des hommes.

Tout le livre repose sur un jeu de mise en abyme

Comme le livre de T.C. Elimane "Le labyrinthe de l'inhumain", c'est un labyrinthe de récits qui s'emboîtent avec beaucoup de fluidité, et avec un vrai hommage littéraire.

Le roman incarne une vision qui fait de la littérature un pillage, considérant que toute littérature se nourrit de tous les livres. Il y a beaucoup de théories sur la littérature. Et même si le livre ne se montre pas toujours à la hauteur de son ambition (d'où un style souvent ampoulé avec plusieurs voix qui ne sonnent comme s'il n'y en avait qu'une en réalité) c'est un récit choral constitué de différents types de textes (critiques de livres, extraits de journaux intimes…) qui parle du statut de l'écrivain africain francophone dans le champ littéraire français.

Il verse toujours dans une ambiguïté inconfortable, qui consiste à être à la fois authentique, vraiment africain, et pas trop en même temps pour pouvoir espérer séduire un public occidental. L'auteur développe cette complexité de façon très intelligente, très lucide, un peu féroce".

Olivia de Lamberterie a adoré "ce récit vertigineux d'originalités"

"Je n'ai aucune réserve. C'est vertigineux. Ça élève le lecteur devant une masse de questions qui touchent à la littérature. Voici un récit qu'on peut lire de plein de façons différentes, avec plein histoires qui se mêlent avec des voix différentes.

Je trouve savoureux que le milieu littéraire français s'extasie devant ce livre alors que c'est un livre d'une cruauté abyssale contre l'édition française

Il y a cette question centrale : comment on peut être un écrivain africain ? Voici une réponse inédite à cette question-là".

Là, vraiment, j'ai marché, j'ai couru, j'ai aimé. Quand bien même ça peut être pompeux, c'est drôle, c'est féroce, c'est cruel, c'est désespéré !

Arnaud Viviant bluffé par "une force romanesque inédite qui honore le sens de la littérature universelle"

"Le livre est tellement formidable qu'il faut commencer par lui trouver quelques défauts.

C'est le prix Goncourt le plus littéraire sans doute depuis Mathias Enard !

Un livre qui n'est pas facile mais qui, en même temps, est très emballant d'où des ressorts romanesques formidables qui font qu'on est sans arrêts surpris.

Cette histoire se passe sur un siècle, traverse trois continents. C'est absolument merveilleux… C'est une idée de la littérature universelle qui comprend des passages extrêmement lyriques sur la littérature elle-même, avec une réflexion sur ce que doit être la littérature africaine, mais sans tomber dans les clichés.

On voit soudainement "le sérère" (langue nigéro-congolaise) apparaître au milieu du français et je trouve ça magnifique d'intertextualité".

Pour Jean-Claude Raspiengeas, "c'est un livre monde absolument prodigieux que vous relirez forcément"

"C'est un livre absolument enthousiasmant, excitant, décapant, tragique, envoûtant. C'est un livre continent que vous relirez et appartiendra définitivement à votre héritage de lecteur. Il rentrera dans votre vie car, d'un seul coup, il dépasse tout".

C'est un acte de foi dans la littérature, un éloge du style, un manifeste pour l'imaginaire

